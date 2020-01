von Rainer Bombardi

Nach 57 Jahren endet die Ära Teichner in der musikalischen Leitung der Musikkapelle Hausen vor Wald am 28. März. Bis ins Jahr 2003 war Rudi Teichner Dirigent. Er übergab den Taktstock an Sohn Stefan, der die Kapelle aus beruflichen Gründen im Frühjahrskonzert zum letzten Mal dirigiert. Die Veranstaltung findet gemeinsam mit der Stadtmusik Hüfingen statt, für die dieses Konzert der Auftakt zu weiteren Konzerten mit Musikvereinen der Hüfinger Ortsteile sein soll.

Anlass für einen tollen Abschied

In der Generalversammlung der Musikkapelle appellierte Beisitzer Martin Eppinger an die Musiker, das Konzert als einen Anlass zu nehmen, um ihrem Dirigenten gemeinsam mit der Stadtmusik einen tollen Abschied zu bereiten. Persönlich ergehe es ihm wie 42 weiteren Musikerinnen und Musikern, die seit ihrem Eintritt in die Musikkapelle Hausen vor Wald als musikalischen Leiter keinen anderen als Stefan Teichner kennen.

Der Anstieg der Mitgliederzahlen der Musikkapelle erfordert vor heimischem Publikum originelle Lösungen. Stefan Teichner dirigiert während dem Weihnachtskonzert außerhalb der Bühne. | Bild: Rainer Bombardi

Stets kameradschaftlich zusammengearbeitet

Ein großes Lob erhielt Stefan Teichner auch von der Vorsitzenden Eva Maria Riegger, welche die produktive und stets kameradschaftlich geprägte Zusammenarbeit lobte.

Hüfingen Hausen vor Wald ist ein Top-Ort mit kleinen Schönheitsfehlern Das könnte Sie auch interessieren

Teichners Arbeiten und Aktivitäten überschritten bei weitem die originären Aufgaben eines Dirigenten und erstreckten sich von der Jugendausbildung bis hin zur Übernahme von organisatorischen Aufgaben im Verein, von der Gestaltung des Vereinsprogramms bis hin zur Mithilfe in der Vorbereitung von Veranstaltungen.

Marc Winterhalter steht zur Nachfolge bereit

Er ist maßgeblich daran beteiligt, dass mit Marc Winterhalter sein Nachfolger bereits in den Startlöchern steht. Marc Winterhalter, der in der Vergangenheit bereits die Musikvereine Heudorf oder Messkirch dirigierte, wählten die Mitglieder in einem speziellen Bewertungsverfahren unter mehreren Bewerbern aus.

Stefan Teichner (hinten, links) ist es in all den Jahren als Dirigent gelungen, Auftritte der Jugendlichen in die öffentlichen Konzerte einzubauen, damit sie Auftrittserfahrung sammeln. Im Bild ist das Saxophonensemble mit Sonja Baumann (von rechts) und Felicitas Sulzmann im Vordergrund bei einem Auftritt während des Frühjahrskonzertes 2016 zu sehen. | Bild: Rainer Bombardi

Zukunftswerkstatt für die Musikkapelle

In die Ära von Stefan Teichner fällt auch das neueste Projekt der Musikkapelle, das die Vorsitzende Eva Maria Riegger anregte. Unter dem Namen „Zukunftswerkstatt“ lädt der Vorstand mit seinem Dirigenten alle Aktiven zur Suche nach Ideen und Vorschlägen ein, welche eine Mitgliedschaft für Jung und Alt in der Musikkapelle noch attraktiver machen.

Neue Wege gehen

Als Beispiele nannte Riegger die Überlegung, neue Wege bei der Mitgliederwerbung zu gehen, neue Spielorte oder Aufführungsorte für die eigenen Veranstaltungen zu suchen. Sie zählt dazu auch die Erschließung neuer Finanzquellen oder den Verzicht auf unattraktive Veranstaltungen.

Ein Leitungsteam das mit seinen Ideen die Musikkapelle Hausen vor Wald große Schritte nach vorne brachte: Dirigent Stefan Teichner und die Vorsitzende Eva Maria Riegger. | Bild: Rainer Bombardi

Unvergessliche Momente für Stefan Teichner

Einer, der sich zumindest bis zu seinem Ausscheiden an der Struktur der Zukunftswerkstatt beteiligt, ist Stefan Teichner. In seinem Rückblick über die vergangenen 17 Jahre als Dirigent berichtete er von zahlreichen schönen Momenten. Unvergesslich bleiben für ihn die Mitwirkung in der Organisation und Durchführung des Verbandsmusikfestes, das zum 150. Jubiläum der Musikkapelle im Jahr 2012 tausende von Zuschauern und Gäste nach Hausen vor Wald brachte. Er war auch maßgeblich an der Erstellung der Festschrift beteiligt. Unvergessen bleibt für ihn auch die Teilnahme an den Wertungsspielen in Pfohren, als er mit der Musikkapelle mit sehr gutem Erfolg abschnitt.

Hohe Ehrungen stehen bevor

Ansonsten hatten für ihn viele Frühjahrskonzerte und Veranstaltungen ihre eigene Besonderheit. Teichner erwähnt exemplarisch die in diesem Jahr bevorstehenden Ehrungen für Rudi Teichner und Artur Binder, die seit 70 Jahren aktiv als Musiker in Hausen vor Wald mitspielen. Der konstante Erfolg von Stefan Teichner spiegelt sich übrigens auch in den Mitgliederzahlen wieder: Diese sind seit seiner Übernahme der musikalischen Leitung von 40 auf 60 Mitglieder anstiegen.