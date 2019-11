von Lutz Rademacher

Sehr persönlich war die Laudatio von Gerhard Werner, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Gesangvereins Eintracht Fürstenberg, für zwei verdiente Mitglieder. Beide haben etwas gemeinsam: Sie haben dem Namen des Vereins Rechnung getragen und wesentlich zum Zusammenhalt der Vereinsmitglieder beigetragen.

Kennzeichen Ehrlichkeit

40 Jahre im Chor ist Manfred Bäurer, der seit fast 27 Jahren auch dessen Vorsitzender ist. Vorher war er ab 1979 stellvertretender Chef. Und das habe er gut gemacht, so Werner. Er habe immer gute Ideen eingebracht, sei mit der Zeit gegangen und habe die Leute bei der Stange gehalten. Aber das Beste an ihm sei seine Ehrlichkeit: immer geradeheraus, auch wenn es mal dem einen oder anderen nicht passt. Deshalb genieße Bäurer dieses große Vertrauen im Verein und wurde jetzt zum Ehrenmitglied ernannt.

Heimlicher Chef

60 Jahre sind vergangen, seit Markus Erhart, genannt „Max“, im Jahr 1959 dem Chor beigetreten ist. Im Jahr 1967 hat er die Vereinskasse übernommen und 34 Jahre bis 2001 geführt. In dieser Zeit habe er sich mit allem befasst, sei zeitweise „der heimliche Chef“ gewesen, so Gerhard Werner. Und bis heute ist nicht Schluss: Markus Erhart gehört nach wie vor dem erweiterten Vorstand an und passt im Hintergrund auf, dass alles richtig läuft. Und das sei gut so. Erhart er sei „ein richtiger Geizkragen“. Das sei als Kompliment gemeint, denn dadurch habe er die Finanzen vorbildlich zusammengehalten – dank dessen konnte man „herrliche Ausflüge“ machen.

Die Anfänge des Vereins

Der Gesangverein Eintracht Fürstenberg war im Jahr 1913 von Hauptlehrer Adam Mühlbauer gegründet worden. Mühlbauer war dann auch dessen erster Vorsitzender und Dirigent. Nachdem im Zweiten Weltkrieg die Aktivitäten ruhten, startete 1945 ein Neubeginn als Fürstenberger Sängerquartett mit Fritz Bolli, Bernhard Straub, Josef Straub und Anton Werner. Erst 1954 gelang die Reaktivierung des Gesangsvereins. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Gesangsverein Eintracht zum gemischten Chor. Am 16. Oktober 2013 feierte der Chor 100-jähriges Bestehen.