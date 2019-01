von SK

Am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, sind die Feuerwehren Hüfingen und Behla zu einem Brandalarm bei einer Firma in der Hochstraße ausgerückt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass vermutlich ein Wärmeleiter in der Decke der Werkshalle den Fehlalarm ausgelöst hatte. Die beiden Feuerwehrabteilungen waren mit insgesamt drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Zu einem Personen- oder Sachschaden war es nicht gekommen.