Klatschnass gestaltete sich am Schmutzige Dunnschtig die Rathausabsetzung in der Hüfinger Kernstadt. Dort musste Bürgermeister Michael Kollmeier im Stadtbächle ein Bad nehmen. Aber auch sonst zeigten sich die Hüfinger Narren einfallsreich und von ihrer schönsten Seite und genossen das schöne Fasnetwetter und die tolle Stimmung in vollen Zügen.