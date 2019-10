Zahlreiche Besucher interessieren sich am Tag der deutschen Einheit für das Angebot des Naturparkmarktes der in Zusammenhang mit dem Kreiserntedankfest stattfindet. Die Präsentation alter Handwerksberufe, die Möglichkeit sich an selbst gebastelten alten Spielen zu beteiligen oder die Naturpark-Kochschule runden das Programm ab.