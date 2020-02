Spaßige „Närrische Spiele 2020“ lieferte die Hüfinger Kolpingfamilie bei ihrem Ball am Samstag, 8. Februar 2020 in der Hüfinger Festhalle. Ganz zum Motto passend gaben sich jede Menge Olympische Athleten die Ehre und der gesamte Saal verwandelte sich in eine große Wettkampfstätte mit internationalen Sportlern, Pressereporter und Tänzern aus aller Welt.