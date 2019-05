Zigaretten-Automaten sind nicht wirklich positiv behaftet. Klar freut sich ein Raucher nach langer Durst- oder eher rauchfreier Strecke über ein solches Gerät. Wenn Kinder allerdings fragen, was es mit diesen Automaten auf sich hat, dann versuchen Eltern meist, eine negative Konnotation mit reinzubringen.

Art in the box

Das könnte sich jetzt allerdings ändern, zumindest in Hüfingen. Dort bekommt ein ausgedienter Zigaretten-Automat einen wirklichen Sinn. Keine Glimmstängel sind dort zu erwerben, sondern regionale Erzeugnisse. Doch vielleicht sollte das etwas präzisiert werden: Es geht hier nicht im Speisen oder Getränke. Nein. Der Automat vor dem Rathaus bietet unter dem Motto „Art in the box“ (engl.: Kunst in der Schachtel), kleine Kunstwerke aus der regionalen und überregionalen Kunstszene.

Schachtel als Kunstobjekt

Auch der sogenannte Kunstautomat kommt dabei mit einem schönen Aussehen daher. Laut Stadt haben die Kunstobjekte maximal die Größe einer Zigarettenschachtel, aber auch die Schachtel selbst kann beispielsweise ein Miniaturkunstwerk in Form eines Faltbildes sein. Die vier notwendigen Euro dafür werden dann auch in ein Unikat oder ein Exemplar einer limitierten Kleinstserie eines Künstlers investiert. So soll eine Schnittstelle zwischen Künstlern und Kunstinteressierten geschaffen werden.

Ein Investition in die Zukunft?

Vom ideellen Wert schlummert da vielleicht eine Investition, die sich irgendwann auch in großer klingender Münze niederschlägt. Die Exponate entstammen verschiedenen Genres in Form von kleinen Graphiken, Bildern, Plastiken oder Skulpturen sowie Texten.