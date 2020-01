von Rainer Bombardi

Am ersten Tag des Jahres erlebten die Besucher des Neujahrsschießens am Wagenrain in Hüfingen besondere Momente. Zu strahlendem Sonnenschein und einem blauen Himmel begrüßte die Historische Bürgerwehr das neue Jahr mit zwölf Salutschüssen: jeder von ihnen verbunden mit einem Wunsch an die Bevölkerung, die Stadt, das Land oder den Bund. Der Landeskommandant der Badisch-Hessischen Bürgerwehren Hans-Joachim Böhm bezeichnete das neue Selbstbewusstsein für Tradition und Heimat als ein positives Signal.

Landeskommandant Hans-Joachim Böhm (rechts) gratuliert Sergeant Alfred Wohlschlegel (von links), Jubilar Herbert Vogel (40 Jahre), Jubilar Helmut Vogel (50 Jahre) und Leutnant Werner Krachenfels zu deren Auszeichungen. | Bild: Rainer Bombardi

Er ehrte Major Helmut Vogel für 50 Jahre und Oberfeldwebel Herbert Vogel für 40 Jahre aktive Mitwirkung in der Bürgerwehr mit den entsprechenden Ehrenzeichen. Major Vogel beförderte zudem Fähnerich Werner Krachenfels zum Leutnant und Korporal Alfred Wohlschlegel zum Sergeanten.

Bürgermeisterstellvertreter Harald Weh lobte die Bürgerwehr für ihr ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Stadt. Er erinnerte daran, dass die Bürgerwehr die Tradition bewahrt.