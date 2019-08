von Gabi Lendle

Eine beliebte Anlaufadresse in den Ferien ist das Sommerfest des Kleintierzuchtvereins C87 im Grubengarten. Stadtnah gelegen besuchen am Wochenende viele Bürger und Züchter aus Hüfingen und der Umgebung die Anlage, und werfen ihre Blicke auf die neuesten Zuchterfolge. Die können sich sehen lassen. Das bewiesen die guten Ergebnisse bei der offenen Jungtierschau für Kaninchen am Samstag, an der auch befreundete Vereine aus der Region teilnahmen. 101 Kaninchen, davon 85 aus Hüfingen stellten sich den kritischen Blicken der Richter.

Den ersten Platz belegte Uli Mau mit seinen „Sallander“ gefolgt von Ernst Mang mit „Rex weiß“ und seinen „Deutschen Riesen“ mit denen er prompt auch den dritten Platz eroberte. Den besten Rammler stellte Lothar Meyer mit seinen „Farbenzwergen russe-farben“, zur beste Häsin wurde Gerhard Schmids „Burgunder“ gekürt.

Auf zur Deutschen Meisterschaft

Mit diesen qualitativ sehr guten Zuchterfolgen werden einige der rund 85 Mitglieder sich weiteren großen Konkurrenten stellen. Nach weiteren Ausstellungen in der Region wollen sie mit ihren Kaninchen an der Bundesschau zur Deutschen Meisterschaft in Karlsruhe teilnehmen. „Dort werden wir mit etwa zehn Züchtern stark vertreten sein und hoffen auf eine gute Platzierung“ so Vorsitzender Andreas Weisser.

Glücklich sei man auch, dass sich die Vereinsjugend aktiv am Zuchtgeschehen beteiligt. Hier belegte die zehnjährige Fabienne Mau den ersten Platz mit ihren „Deutschen Kleinwiddern Rhön„ gefolgt von ihrem sechsjährigen Bruder Leander mit „Thüringer farbig“.