Es braucht noch viel Fantasie, dass hier bald Schüler unterrichtet werden sollen: In einem halben Jahr soll der Rohbau in ein funktionsfähiges Schulgebäude verwandelt werden. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Ingolf Gössel, der seit der europaweiten Ausschreibung für den neuen Querbau verantwortlich ist und in Stuttgart ein Büro für freie Architekten hat.

42 Meter lang, 42 Meter breit und zwei Stockwerke hoch: Der neue Querbau der Lucian-Reich-Schule bietet viel Platz – jetzt für die Stadträte und im kommenden Jahr für die Schüler. | Bild: Jakober, Stephanie

Die Firmen seien entsprechend eingetaktet. Natürlich brauche es da auch aufgrund der wirtschaftlichen Lage auch beim einen oder anderen etwas Druck. „Wenn natürlich eine Firma jetzt noch pleite geht, dann halten wir den Zeitplan nicht“, so Gössel. Sonst könne allerdings nicht mehr viel passieren, denn mit dem Rohbau sei schon viel geschafft. Möglich wurde das nicht nur durch einen Planer, der sich mit einem Bauwerk in dieser Dimension auskennt, sondern auch einem wöchentlichen Treffen, in denen die Verantwortlichen immer über alles gesprochen haben. „Das ist eine wertvolle Investition, denn es spart Geld und Zeit“, erklärt Ingolf Gössel.

Und so liegt der Querbau nicht nur im Zeitplan, sondern auch im Kostenrahmen. Zwar waren die ursprünglichen Planungen mal bei sechs Millionen Euro gestartet und dann schnell auf zwölf Millionen Euro gelandet, doch dabei soll es bleiben: „Beim Rohbau liegen wir sogar unter dem Ziel“, so der Architekt. Es sei auch davon auszugehen, dass es keine gravierenden Änderungen geben würde und noch etwas auftauche, was den Kostenrahmen sprengen würde.

Aktuell wird im neuen Querbau der Lucian-Reich-Schule die Lüftungsanlage installiert. | Bild: Jakober, Stephanie

Während in den kommenden Wochen die Haustechnik im Fokus steht, soll dann Ende August mit dem Einbau der Innenwände begonnen werden. Mit Glas und Trockenbau sollen dann die Cluster entstehen, in denen jeweils die Jahrgangsstufen fünf bis acht ihren Schultag verbringen werden. Vieles werde aktuell produziert und würde dann als Fertigteile angeliefert. Und so würden die Fortschritte dann auch schnell sichtbar. Die Fassade soll noch vor dem Herbst geschlossen werden.

Wenn alles fertig ist, soll es klar und schlicht sein: „Die Schüler bringen genügend Farbe selbst mit“, erklärt Gössel. Anstatt dessen wird viel mit Sichtbeton und hellen Farben und Glas gearbeitet. Die Akustikdecken und die Wände sollen weiß sein. Der Boden, der mit Fließharz ohne Nähte in jeden Raum gegossen wird, soll einen sandigen Ton erhalten. Hier war es vor allem Jochen Spieß, Architekt im Hüfinger Bauamt, wichtig, dass das Reinigungspersonal nicht ständig das Putzmittel aufgrund von unterschiedlichen Bodenbelägen wechseln muss.

Und es wird mit viel Holz in Naturfarbe gearbeitet, um so auch im Inneren die Verbindung zur Fassade aufzunehmen. Diese soll sich farblich übrigens in das Ensemble der restlichen Schulgebäude einfügen.