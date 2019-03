von Rainer Bombardi

Manege frei für den Zirkus "Kniescheibe", der vor ausverkauftem Haus die Aubachhalle in ein Zirkuszelt verwandelte: Die Narren des Kehrwieder-Narrenvereins boten ihrem Publikum eine beeindruckende Kulisse.

Die Zuschauerplätze waren um die Manege angeordnet, die in der Mitte der Halle aufgebaut war. Um Platz zu gewinnen, verfrachteten die Organisatoren die Unterhaltungsmusik der Hardtegger kurzfristig auf eine handwerklich gekonnt gestaltete Aussichtsplattform und waren so in der Lage die vorhandene Fläche voll zu nutzen. Auf dieser spielte sich eine beeindruckende Zirkusvorstellung ab, während der alle Elferräte und weiteren Akteure ihre Fähigkeiten ausreizten.

Zirkusdirektor Peter Kuhrt versprach nicht zu viel, als er eine lustige, artistisch komplexe und rundherum unterhaltende Veranstaltung ankündigte. Dögginger Gäste eröffneten mit einem Tanz das Programm. Danach öffnete das Zirkusteam sein Herz für die Schwächeren. Die singenden "Los Kaputtos", malträtierte männliche Gestalten, nahmen die Möglichkeit wahr, singend aus dem Ortsgeschehen zu berichten.

Narrenvater Daniel Springindschmitten und die neue Narrenmutter Daniela Springindschmitten.

Kultstatus haben inzwischen Daniel Springindschmitten und Michael Kindler, die in einem Sketch das Geheimnis um die neue Narrenmutter lüfteten. In der Zauberbox verwandelte sich Springindschmitten zum Narrenvater zurück, um in der Folge Daniela Springindschmitten als neue Narrenmutter aus der Box zu zaubern.

Der neue Musikbeirat Dominik Mäder entpuppte sich mit seiner Angela als genialer Bauchredner. Die "Red Neck Chiefs" präsentierten einen energiegeladenen Tanz. Attraktionen zuhauf boten die Elferräte, die in ihren Aufführungen bislang unbekannte Talente aufblitzen ließen. Artur Merz gleitete, auf seinem Tenorhorn musizierend, über einen Schwebebalken.

Dompteur Arnold Merz macht seinen alternden Löwen Beine.

Arnold Merz erwies sich als genialer Dompteur von vier alternden Löwen, die ihre beste Zeit wohl schon hinter sich hatten und im Zirkus wieder zu neuer Lebendigkeit erblühten. Es war zur mitternächtlicher Stunde, als die Hardtegger aufspielten und Zirkusdirektor Peter Kuhrt die Manege zum Tanz freigab.

Anne-Rosel Schwarz, Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung, und Vorsitzender Peter Kuhrt ehrten zu Beginn des Zunftballs Gebhard Welte und Armin Springindschmitten für 20 Jahre Elferrat mit dem goldenen SNV-Orden. Gunter Limberger bekam den silbernen Kehrwiederorden überreicht. Seit 50 Jahren hält Viktor Bader dem Narrenverein Kehrwieder die Treue.