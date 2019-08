Ein Dauerbrenner im Festsommer auf der Westbaar ist das Sommerfestival in Hausen vor Wald. Es findet im Wechsel mit dem Straßenfest alle zwei Jahre am dritten Augustwochenende statt. Organisatoren sind die Musikkapelle, die Bläserjugend und der Männergesangverein Hausen vor Wald, die den Sommer drei Tage lang mit reichlich Musik, guter Laune und Geselligkeit bereichern.

Jede Menge Arbeit haben im Vorfeld des Festes die Organisatoren, auch wenn sich das Fest längst zum Selbstläufer entwickelt hat. Die Programmteilnehmer für drei Tage zu organisieren, diverse Genehmigungen einzuholen, die Helfer für den Aufbau und Abbau des Festgeländes sowie die einzelnen Schichten zu organisieren und einzuteilen, benötigt einen nicht zu unterschätzenden organisatorischen Zeitaufwand. Insgesamt 70 ehrenamtliche Helfer engagieren sich während der Festtage. Umgerechnet sind das schließlich rund 150 Arbeitseinsätze. Jeder der Helfer kommt so auf zwei bis drei Schichten, die er beim Fest abzuleisten hat.

Veranstaltungsort

Das Sommerfestival findet vom 17. bis 19. August in der Alten Schloßstraße statt, deren Name an das Schloss erinnert, welches bis Anfang des 19. Jahrhunderts auf dem Hügel am Ortsrand in Richtung Behla stand. Es war ursprünglich in Besitz der Herren von Schellenberg, die als letzte Ortsherrenschaft in Hausen vor Wald residierten. Dank ihrem Anstieg in Richtung Behla bietet sich die Schloßstraße als Festmeile im Ortskern geradezu in idealer Weise an.