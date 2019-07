von Martin Kleinert

Für Schüler ist es immer etwas Besonderes, wenn die letzten Tage vor der Zeugnisvergabe anbrechen und das finale Pausenklingeln sechs Wochen Sommerferien einläutet. Der Unterrichts- und Hausaufgabenstress wird in jenen Tagen etwas heruntergefahren, die Blicke wandern eher auf den Ferienkalender als in die Bücher.

Claudia Buschbacher | Bild: Kleinert, Martin

Nicht so bei den 57 Hüfinger Kindern der Grundschul-Abschlussklassen der Lucian-Reich-Schule. Zusammen probten die drei Klassen, unterrichtet von Claudia Buschbacher, Sabine Rudolph und Katrin Knapp, seit Wochen ein unterhaltsames Theaterstück, das sie nach einem einleitenden Auftritt der Bläserklasse in der Mensa vor rund 200 Eltern, Lehrern, Freunden und Bekannten aufführten.

Das Stück „1000 Farben hat die Welt“ begeisterte den gesamten Saal. In dem aufgeführten Stück stellten die Kinder den Kontrast und das Zusammenleben in einer Welt dar, in der auf der einen Seite alles grau, vereinheitlicht, gleich und langweilig ist im Gegensatz zu einem bunten Treiben aus verschiedenen Kulturen, prächtigen Farben, lebhafter Musik und enthusiastischen Tänzen. Das bunte, abwechslunsgreiche Leben siegte am Ende der Geschichte und sollte symbolisch für die neue, spannende Zeit nach der Grundschule stehen.

Die Kinder, von denen rund die Hälfte auf umliegende Schulen wechselt aber auch die Lehrerinnen wussten, dass für alle Anwesenden der nächste große Schritt bevorsteht, und so wurde die Stimmung am Ende der Veranstaltung auch etwas wehmütig.

Passend dazu verabschiedeten alle Gäste die Lehrerin Claudia Buschbacher in den Ruhestand. Buschbacher ist damit durchgehend 40 Jahre an der Lucian-Reich-Schule in Hüfingen tätig gewesen, in den vergangenen 14 Jahren als Grundschul-Klassenlehrerin, zuvor auch in der Sekundarstufe.