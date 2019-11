von Rainer Bombardi

Erstmals haben elf Mitglieder aller Fraktionen aus dem Hüfinger Gemeinderat gemeinsam die Ortsteile besucht, um deren Wünsche für den Haushalt 2020 sowie Kritikpunkte zu diskutieren. Im Namen aller Fraktionen hatte Adolf Baumann nun zur ersten gemeinsamen Veranstaltung eingeladen.

Diverse Ortsvorsteher bemängelten bei dem Treffen einen lückenhaften Informationsfluss zwischen der Stadt- und den Ortsverwaltungen. Hauptkritikpunkte waren eine fehlende Transparenz hinsichtlich der Planung und Erschließung bereits ausgewiesener und dringend benötigter Neubaugebiete. Zudem haben mit Ausnahme von Mundelfingen die Rathäuser keinen Wlan-Anschluss. Teilweise lasse der Mobilfunkempfang zu wünschen übrig.

Probleme beim Bürgerhaus

Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer aus Hausen vor Wald wunderte sich, dass die vor Monaten vom Bauamt zugesicherten Umbaupläne für das ehemalige Kindergartengebäude noch nicht vorliegen. Außerdem stünden die Planungen für das im Außenbereich vorgesehene Multifunktionsfeld noch aus. Es ist vorgesehen, beide Baumaßnahmen dem Bedarf der benachbarten Schellenberger-Schule anzupassen, die als künftiger Hauptnutzer der Einrichtung gilt. Wenig erfreut zeigte sich Münzer zudem über die ausstehenden Planungen für eine Fluchttreppe auf Höhe der Empore im Bürgerhaus. So lange sie nicht steht, bleibt die Nutzung des Bürgerhauses eingeschränkt.

Neubaugebiet ist dringend

In Fürstenberg kritisierte Ortsvorsteher Werner Bäurer die fehlende Transparenz hinsichtlich des Baubeginns für das zukünftige Vereinshaus. Er betonte erneut, wie dringend die Erschließung des Neubaugebietes für den Ort sei.

Auch Sumpfohren braucht Bauland

Sumpfohrens Ortsvorsteherin Ancilla Batsching stufte ebenfalls die Planung und Erschließung eines Neubaugebiets als dringendstes Projekt ein. Zudem plädierte sie dafür, im kommenden Jahr die Komplettsanierung des Gemeindeverbindungsweges in Richtung Pfohren in Angriff zu nehmen.

Dorfmittelpunkt im Focus

In Behla rückte Ortsvorsteher Christoph Martin die Planung des Dorfmittelpunktes, die Planung des Neubaugebietes nördlich der Baarblickhalle und die Sanierung der Sanitäranlagen im Rathaus in den Fokus. Hinsichtlich des geplanten Neubaus eines Verbindungsweges zwischen Breitenhof und Neuwiesenhof erinnerte Adolf Baumann daran, dass in Behla in den vergangenen Jahren viel investiert wurde, etwa in die Kindertagesstätte oder den Bau des Feuerwehrgerätehauses. „Wir müssen Investitionen in allen Ortsteilen im Blick behalten“, so Baumann.

Sorgen um Winterdienst

In Mundelfingen verwies Ortsvorsteher Michael Jerg auf die steigenden Kinderzahlen und das große Sicherheitsrisiko hin, das mangels Winterdienst auf dem Weg zum Kindergarten (Kirchgässle) und in der Aubachstraße besteht.

Der Aufreger

Großes Unverständnis äußerte der Mundelfinger Ortsvorsteher Michael Jerg hinsichtlich des Gemeinderatsbeschlusses, 149 Euro pro Quadratmeter erschlossener Fläche im Baugebiet Breiten 2 zu verlangen. Mit Blick auf die Baulandpreise der umliegenden Städte und Gemeinden befürchtete er mittelfristig einen Standortnachteil. Jerg wunderte sich, weshalb entgegen den sonstigen Gepflogenheiten der Stadtverwaltung keine Vergleichszahlen anderer Ortschaften vorlagen. Auch bedauerte er, dass der Ortschaftsrat bislang keine Antwort darauf erhalten habe, wie sich die Erschließungskosten für den beschlossenen Baulandpreis zusammensetzen. „Wir sind gekommen, um mit den Ortsteilen die Mittelanmeldungen zu diskutieren, und nicht um Unklarheiten zwischen den Verwaltungen zu regeln“, entgegnete CDU-Fraktionssprecher Christof Faller. (bom)