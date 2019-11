von Rainer Bombardi und Guy Simon

Mundelfingen – Die Mundelfinger Jungviehweide bietet wegen ihrer Topografie und ihrem Landschaftsbild eine pure Idylle. Ein gerne genutzter öffentlicher Wanderweg führt über den Mundelfinger Hundsrücken durch die Jungviehweide in Richtung Aselfingen. Rund um das Gebiet schein es allerdings Ärger zu geben.

„Birk-Hof verstößt gegen Vereinbarung“

Ortsvorsteher Michael Jerg spricht indes von einer wenig zufriedenstellenden Entwicklung auf der Jungviehweide. „Ich habe nach jahrelanger Suche ein Konzept erhalten, das eindeutig belegt, dass der Birk-Hof gegen die einst getroffenen Vereinbarungen verstößt“, ärgerte sich Jerg während des Besuchs der Fraktionsvertreter. „Inzwischen treffen bei der Ortsverwaltung reichlich Beschwerden von Wanderern ein, die sich nicht mehr trauen, den öffentlichen Wanderweg zu nutzen, der über die Jungviehweide führt.“ Jerg verwies darauf, dass in der Hundezuchtanlage auf der Jungviehweide mindestens 15 Tiere leben, darunter auch große Hunderassen. Sie bewegten sich frei und ohne Leine im Gelände und schüchtern die Wanderer ein. Jerg ergänzte, dass sich auch der Schwarzwaldverein unter jenen befand, die es nicht mehr wagen, über die Jungviehweide zu wandern. „Trotz mehrmaligen Gesprächen mit den Hundezüchtern passiert nichts“.

Hinweis auf die Hundehaltung bei der Jungviehweide, deretwegen sich laut Ortsvorsteher Wanderer beschweren. Deren Halter, Michael Birk, sagt, die Tiere seien eingezäunt. | Bild: Simon, Guy

Nicht mehr akzeptabel

Jerg verwies darauf, diese Verhaltensweise nicht mehrt länger zu akzeptieren und appellierte an die Gemeinderäte um Unterstützung. Seine Bemühungen, die Reklamationen auf dem Landrats- oder Veterinäramt anzubringen, liefen bislang ins Leere. Da die freilaufenden Hunde inzwischen bis in den Ortskern von Mundelfingen gelangen, bemerkt er verärgert: „Inzwischen ist in der Bevölkerung die Angst vor den Tieren aus der Hundezucht auf der Jungviehweide größer als vor dem Wolf.“

Was der Hundehalter dazu sagt

Schäfer Michael Birk vom Hof bei der Jungviehweide und Halter der Hunde, sieht das allerdings anders: „Das ist reine üble Nachrede.“ Die Hütehunde befinden sich 50 Meter abseits des Weges in einem eingezäunten Bereich und machen dort keine Probleme. Das Ganze sei auch mit der Stadtverwaltung so abgesprochen. „Vor zig Jahren dachten einige Wanderer, die Hunde seien nicht eingezäunt, und haben sich direkt bei der Ortsverwaltung beschwert“, so Birk. Die Diskussion rund um die Rückkehr des Wolfes sei aktuell und „die Leute wollen den Wolf“. Entsprechend müsse er sich als Schäfer darauf vorbereiten und einen Schutz für seine Tiere finden: „Die Hunde waren etwa in der Wutachschlucht auch schon im Einsatz und es gab nie Probleme“, erklärt der Schäfer. Er ergänzt: „Wenn der Wolf kommt, mache ich die Hunde auch in die Herde. Ich will sie schützen.“ Die Hunde seien harmlos und keineswegs bösartig: „Sind sind groß und bellen eben. Ich kann nachvollziehen, dass ein Laie erst mal unsicher ist.“ Birk sei vor 14 Jahren zur Jungviehweide gezogen, um dort Tiere zu halten: „Ich bewirtschafte die Gegen seit 22 Jahren. Das ist ein Biotop sondergleichen.“

Vorfall in der Ortschaft

Und was ist mit dem Vorwurf, die Hunde seien in der Ortschaft unterwegs? „Ein großer Ast ist abgebrochen und auf die Umzäunung gefallen. Zwei Hunde sind dadurch raus und durch den Ort“, so Birk. Er selbst sei auf einer Pflegefläche und nicht zu erreichen gewesen. „Es gab ein Riesen-Tohuwabohu.“ Man hätte übertrieben, habe etwa den Kindergarten sperren wollen. Die Hunde schnappten schließlich zwei Kaninchen, die dadurch zu Tode kamen: „Das hätte jeder Hund getan. Ich habe mit den Besitzern gesprochen und bin für den Schaden aufgekommen.“ Ihn habe schließlich die Polizei über den Vorfall informiert. Er sei auch mit den Beamten zusammengetroffen, die bestätigten, dass die Hunde freundlich seien.

Die Obstbäume

Davon abgesehen ist die Weide auch bekannt für ihren erhaltenswerten Bestand von rund 120 Obstbäumen. In der Regel findet dort an einem Samstag im Herbst jährlich eine Obstversteigerung statt, zu der Ortsvorsteher Michael Jerg einlädt. Wer Interesse daran bekundet, auf einer Parzelle der Jungviehweide das Obst zu ernten, bekommt in der Regel für einen geringen Obolus die Möglichkeit dazu, die Früchte zu ernten und sich daraus eigenen Most pressen zu lassen.

Alles anders

Doch in diesem Jahr war alles anders. Der Ernteertrag an Äpfeln fiel äußerst mager aus, weshalb die Ortsverwaltung die Versteigerung absagte. Doch es gab zusätzlichen Unmut in der Mundelfinger Bevölkerung, die die mangelnde Pflege der idyllischen Landschaft beklagte, insbesondere der ausbleibende Baumschnitt war vielen ein Dorn im Auge. Etwas ratlos fragten sie sich, ob die Pflege nun eine Sache des Pächters des landwirtschaftlichen Anwesens auf der Jungviehweide sei.

Nun kümmerte sich auf Initiative von Projektleiter Thomas Kring das Naturschutzgroßprojekt um die Pflege. „Der Baumschnitt ist eine Aufgabe innerhalb des Naturschutzgroßprojektes, in dem definiert ist, in welchem Umfang und wie die Pflege des wertvollen Baumbestandes erfolgt“, so Bürgermeister Michael Kollmeier.

Naturschutzprojekt

Das Naturschutzgroßprojekt (NGP) Baar umfasst 4289 Hektar Fördergebiete und teilt sich in 17 Teilflächen auf, die sich mehrheitlich im Schwarzwald-Baar-Kreis befinden. Ein Ziel ist es, die Gebiete durch eine angepasste Wirtschaftsweise zu erhalten und zu fördern, so dass sich eine typische Flora und Fauna bilden kann. Ein für jedes Gebiet erstellter Pflege- und Entwicklungsplan sichert den Bestand. (bom)