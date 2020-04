Der 79-Jährige fuhr auf der Ortsstraße in Richtung Hüfingen und prallte aus bislang ungeklärten Gründen auf den am rechten Fahrbahnrand haltenden BMW. Durch den heftigen Zusammenstoß drehte sich der VW des Verursachers und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 79-Jährigen in ein Krankenhaus, die verletzte BMW-Fahrerin wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.