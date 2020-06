Der Opel-Fahrer war in Richtung Donaueschingen unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Eine 78-jährige Suzuki-Fahrerin kam ihm in diesem Moment entgegen. Die Frau versuchte noch, mit ihrem Auto auszuweichen, konnte jedoch einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrer blieben unverletzt, jedoch brachte ein Krankenwagen den Opel-Fahrer wegen offensichtlicher gesundheitlicher Probleme vorsorglich in ein Krankenhaus. Den entstandenen Schaden an beiden Autos schätzte die Polizei auf rund 7500 Euro.