von SK

Rund 100 000 Euro Schaden hat der Brand an einem Einfamilienhaus am Montag, 27. Mai, in Sumpfohren verursacht.

Hüfingen Schon wieder ein Großeinsatz: Dachstuhlbrand in Sumpfohren fordert die Hüfinger Feuerwehr Das könnte Sie auch interessieren

Laut Polizei haben die Bewohner des Hauses am Vorabend im Garten gegrillt und im Anschluss die Grillfeuer-Schale an einer Gebäudeseite des Hauses abgestellt. Vermutlich habe in der Folge ein Windstoß im Laufe des Tages, die nicht vollständig erloschene Asche aufs Neue entfacht. Funken griffen in der Folge auf einen angrenzenden Holzstapel und schließlich das Haus über.

Die Flammen haben sich nach und nach an der Gebäudeseite nach oben gefressen und sich schließlich bis zum Dachstuhl ausgebreitet. Die Feuerwehren der umliegenden Abteilungen Hüfingen, Sumpfohren, Behla und Donaueschingen konnten den Brand löschen, jedoch nicht mehr verhindern, dass das Gebäude durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Vorsorglich waren auch Rettungskräfte des Roten Kreuzes mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.