In einem zweiten Bauabschnitt sollen alle unterversorgten Bereiche der Gemeinde Gütenbach an das Glasfasernetz des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis angeschossen werden. Der Ausbau soll im kommenden Jahr beginnen und bis Mitte 2021 fertiggestellt werden. Weil bereits jetzt eine deutliche Unterversorgung und gleichzeitiger Bedarf an einer verlässlichen Internet- und Telefonanbindung besteht, hat die Gemeinde Gütenbach in Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Firma Netzint an einer Übergangslösung gearbeitet.

Bestehendes Funknetz veraltet

Die Firma Netzint betreibt seit 2010 ein Funknetz in Teilgebieten der Gemeinde. Dieses ist aufgrund der mittlerweile veralteten Technik nicht mehr zeitgerecht, zudem ist das aus mehreren Internetanschlüssen gebündelte Backend sehr störungsanfällig.

Um dieses Funknetz noch bis zum Abschluss des Glasfaserausbaus nutzen zu können, wird dieses im September an den Breitbandanschluss in der Ortsmitte angeschlossen sowie die Funksendemasten ertüchtigt und erweitert. Damit kann per Funkanbindung allen Anwesen im Ort ein adäquater Internetanschluss, mit welchem auch Internettelefonie möglich ist, bis zum Abschluss des Glasfaserausbaus bereitgestellt werden.

Infos im Pfarrsaal

Am Dienstag, 10. September, sowie Donnerstag, 12. September, jeweils um 19 Uhr stellt die Gemeindeverwaltung zusammen mit der Firma Netzint die Übergangslösung im Pfarrsaal der katholischen Kirche St. Katharina vor. Dabei werden technische Details, Kosten sowie Vertragsbedingungen erläutert.

Aufgrund des begrenzten Platzangebots im Pfarrsaal richtet sich der Termin am Dienstag vorrangig an Betroffene deren Nachnahmen mit A bis K beginnen, der Termin am Donnerstag an Betroffene mit den Nachnahmen L bis Z.