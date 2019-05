von SK

Druckfrisch liegt die neue Bürgerbroschüre für Furtwangen und Gütenbach vor. Das ansprechende Magazin dient künftig allen Neubürgern, Alteingesessenen und Interessierten als Leitfaden durch alle Themen der Stadt Furtwangen mit den Teilorten Linach, Neukirch, Rohrbach und Schönenbach sowie der Gemeinde Gütenbach.

Bürgermeisterin Lisa Wolber und Bürgermeister Josef Herdner präsentieren mit der Neuauflage der Bürgerbroschüre gebündelte Informationen aus allen Lebenslagen. Vom Kindergartenalter bis zu den Senioren sind alle wichtige Informationen im Heft zusammen gestellt. Ausflugsmöglichkeiten, Informationen zu den Bürgerinitiativen sowie Fakten über das kulturelle Leben in Furtwangen und Gütenbach sind ansprechend zusammengefasst.

Das Design wurde mit Jochen Scherzinger von Artwood erarbeitet. Große, aussagekräftige Fotos animieren darüber hinaus zum Stöbern und Blättern in der Broschüre. Für die heimischen Betriebe dient das Magazin als Plattform, um sich vorzustellen. Der Wirtschaftsstandort wird in der Neubürgerbroschüre ebenfalls thematisiert.

Das neue Magazin wird in den Gemeinden Furtwangen und Gütenbach verteilt. Darüber hinaus liegt es im Bürgerbüro Furtwangen und in den Rathäusern der beiden Gemeinden aus, heißt es in einer Pressemitteilung.