von Markus Reutter

Seit 2008 stiegen die Gästeankünfte im Zweitälerland (ZTL) kontinuierlich an. Zehn Jahre später zählt die Tourismusgesellschaft, zu der auch Gütenbach zählt, über 1000 Betten weniger als noch im Jahr 2008, jedoch über 25 000 Gästeankünfte mehr. Im Jahr 2018 gab es 35 5 961 Übernachtungen in- und ausländischer Gäste bei 100 571 Gästeankünften. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 3,5 Tagen.

In Prozenten betrachtet war die Zahl der Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr beständig, die Übernachtungen sanken leicht um 1,7 Prozent, was mit einer geringeren Kapazität von über 230 Betten weniger als noch im Jahr zuvor zu begründen ist, informiert die Tourismusgesellschaft. „Wir haben aber glücklicherweise noch viele familien- und inhabergeführte Betriebe. Die bürgen für Authentizität und regionale Verankerung“, so Geschäftsführerin Ulrike Weiß.

Viele Urlauber aus der Schweiz

Rund 73 Prozent der Übernachtungen im Zweitälerland wurden von Gästen aus dem Bundesgebiet gebucht. Gut ein Viertel der Gäste kommt aus dem Ausland. Ganz vorne rangieren Urlauber aus der Schweiz mit 33 Prozent. Dahinter folgen die holländischen Gäste (18 Prozent), Frankreich (zwölf Prozent) und Belgien (sieben Prozent).

Für Gütenbach weist die Statistik folgende Zahlen aus. Hier gab es im vergangenen Jahr 568 Ankünfte, was einem Minus von 1,6 Prozent zu 2017 entspricht. Trotzdem gab es ein sattes Plus von 8,9 Prozent bei den Übernachtungen, die im vergangenen Jahr auf 2830 stiegen. Vor allem im Bereich Hotels und Gasthöfe war der Anstieg mit einem Plus von 30,9 Prozent rasant.

Ferienwohnungen weniger gefragt

In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt das: 2017 gab es 1601 Übernachtungen und in 2018 ein Anstieg auf 2095 Übernachtungen. Rückgänge hingegen gab es bei der Auslastung der Ferienwohnungen in Gütenbach. Hier gab es 2017 noch 997 Übernachtungen, im vergangenen Jahr aber nur noch 735, das entspricht einem Minus von 26,3 Prozent.

Zur Feriengemeinschaft Zweitälerland gehören neben Gütenbach noch Biederbach, Elzach, Gutach, Simonswald, Waldkirch und Winden im Elztal.