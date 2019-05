von Christa Hajek

Rückschau auf eine lange, erfolgreiche Wintersaison hielt der Skiclub Gütenbach bei seiner Hauptversammlung im Dorfcafé. „So richtig nach meinem Geschmack“ war die Skisaison, hob Vorsitzender Jürgen Emmler hervor. Die Saison war lang, die Teilnehmerzahlen am Lift überraschend. Rege Beteiligung fand der Skikurs für die Allerkleinsten unter Leitung von Helga Schartel. Auch der Jedermannlauf konnte wieder einmal gestartet werden. „Ein Kracher“ war die Flutlichtnacht, bei der parallel zum Skilauf eine Apres-Ski-Party stattfand.

Stolz ist der Gütenbacher Skiclub auf zwei jugendliche Spitzen-Biathleten, Fabian und Annika Dietrich. Ausführlich legte Sportwart Helmut Riesle die Erfolge der Geschwister dar. Fabian Dietrich, 17 Jahre alt, holte Gold und Silber bei den Deutschen Jugendmeisterschaften und gehört zu den sechs Athleten, die der DSV für besondere Leistungen der Saison ehrte. Damit sicherte er sich die Kaderzugehörigkeit der Baden-Württemberg-Mannschaft für die nächste Saison.

Annika Dietrich reihte sich unter die besten Nachwuchs-Biathletinnen im DSV in der Klasse 13 ein, stand sie doch mit vier Siegen und einem zweiten Platz bei den DSC-Rennen auf dem Treppchen. Riesle dankte den trainingsfleißigen Biathleten, aber auch den Eltern und vielen Helfern im Verein für ihre Unterstützung. Vorsitzender Jürgen Emmler ehrte die erfolgreichen Nachwuchs-Biathleten mit Geschenken des Vereins.

Auch für die Freizeitsportler bietet der Gütenbacher Skiclub viele Möglichkeiten. Heinz Faller berichtete von Schießwettkämpfen. Die Powergymnastik-Gruppe ist, wie Jürgen Emmler berichtete, auf der Suche nach einem neuen Trainer. Von einem zufriedenstellenden Kassenstand berichtete Oliver Wehrle. Sorgen bereiten dem Skiclub ständig wachsende Vorschriften. Wie Emmler darlegte, ist die Tüv-Abnahme der Liftanlage alljährlich in Ordnung. Allerdings kündigte das Landratsamt die Pflicht zu einer Sicherheitsanalyse an, die rund 3000 Euro kosten würde. Nach vielen Protesten aus der Region wurde die Forderung fürs erste zurückgestellt, zumal die Analyse in der Region Feldberg nicht gefordert wird.

Bürgermeisterin Lisa Wolber unterstützte die Forderung der Kommunen, den Liftbetreibern das Leben nicht noch weiter zu erschweren. Sie lobte die sportlichen Erfolge im Verein, insbesondere von Fabian und Annika Dietrich. Die Förderung der Jugendarbeit werde demnächst auch Thema im Gemeinderat sein.

Die Wahlen brachten keine Veränderungen, alle Amtsinhaber stellten sich wieder zur Verfügung. Jürgen Emmler blieb Vorsitzender, als Sportwartin alpin wurde Annika Schmidt bestätigt. Wolfgang Mahler ist weiterhin Beisitzer nordisch, die Kasse wurde von Jenny Wehrle und Monika Dietrich geprüft.