von Siegfried Kouba

Die Jugend des Fußballclubs FC 04 Gütenbach wird weiter von Mario Dold geführt. Er wurde im Rahmen der Hauptversammlung FC-04-Jugend im Amt als Vorsitzender bestätigt. Vertreten wird er durch Peter Eschle. Schriftführer wurde Maximilian Faller und neuer Kassierer ist Oliver Horbelt. Zu Beisitzern wurden Michi Grieshaber und Christof Faller gewählt und Jugendvertreter wird Nick Brischke sein.

Eingangs hieß Dold neben interessierten Mitglieder und Gemeinderat Sebastian Weiß auch Kerstin Waldvogel von den Sportfreunden Neukirch im Vereinsheim willkommen.

So klappt die Nachwuchsförderung

46 Jugendliche wurden in der Saison 2018/19 betreut, berichtete er. Eigene Mannschaften konnten die Bambinis und die F-Jugend stellen. Ansonsten wurden bewährte Spielgemeinschaften mit Furtwangen, Neukirch und Schönenbach gebildet. Froh war man über genügend Trainer und Betreuer, denen besonderer Dank galt.

A-Mannschaft zur Bezirksliga gemeldet

Im Bereich 2019/20 wird ein neues Bambini-Team aktiv sein. Die F-Mannschaft wird nicht an den Nachmittagsspielen teilnehmen und die A-Mannschaft wird zur Bezirksliga gemeldet.

Vielfaches Engagement

Gesellschaftlich war die Jugend am Sportfest beteiligt, brachte sich beim erfolgreichen Trödlermarkt ein und stand am 7. Oktoberfest auf der Matte. Ein Highlight war der Christbaumverkauf und am 25. Mai war Eröffnungsspieltag. Angedacht ist ein Besuch des Freiburger Stadions. Aufgegriffen wurde der Ausfall von Spielern, die unbedingt gehalten werden sollen.

Gute Kooperation mit Neukirch

Dankgeschenke gingen an Vivien Schuler, Laura Faller und Michael Disch. Schließlich hob Kerstin Waldvogel die gute Beziehung der Gütenbacher und Neukircher Fußballer hervor und betonte: „Die Zusammenarbeit macht echt Spaß“.

Jede Menge guter Nachrichten

Eine hervorragende Bilanz legte Kassierer Michael Disch vor, der wegen seines Studiums nach Lissabon geht und damit seinen Posten aufgibt. Vivien Schuler berichtete über die Bambini-Gruppe mit 17 Kindern. Timo Rieder hatte 15 junge Fußballer in der F-Jugend. 39 Mal wurde bei gutem Besuch trainiert und sechs Spieltage absolviert. Zehn Jungs gehören zur E-Mannschaft, über die Michael Eschle berichtete. Alle Spiele konnten absolviert werden und gut lief die Frühjahrsrunde.

Gütenbach 100 Mitglieder als Ziel: Förderverein des FC 04 hat viel vor Das könnte Sie auch interessieren

Die C- und D-Mannschaften stehen unter Betreuung von Mario Dold. Bei der Bezirksrunde belegte man den 8. Platz. Christof Faller berichtete, dass die B 2 kein Spiel absagen musste und im Mittelfeld lag und bei der B 1 alles sehr gut lief.

Michael Eschle als Vorsitzender des Fußballclubs FC 04 lobte die Spielgemeinschaften, die das Ziel haben, den Kindern Fußballspiel beizubringen. Er rief alle Beteiligten auf, das Kicken hochzuhalten „denn ohne Jugend keine Zukunft“.