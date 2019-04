von Siegfried Kouba

Im Maierhof hielt der Sportkegelklub Gütenbach (SKC) seine 53. Generalversammlung ab. Der kleine Verein zählt 18 Mitglieder, ist aber äußerst aktiv.

Bürgermeisterin gratuliert zu Erfolgen

Neben Vereinskameraden hieß Vorsitzender Axel Schuler Bürgermeisterin Lisa Wolber willkommen, die auch die Entlastung und die Wahlen leitete. Wolber gratulierte zum Aufstieg der zweiten Mannschaft, dankte für den Einblick in das interne Geschehen und dass der SKC den neu ausgestatteten Festplatz nutzte. Sie war erbaut von der Teilnahme im Ortsgeschehen.

Axel Schuler als Vorsitzender bestätigt

Axel Schuler bleibt nach den Wahlen Vorsitzender, und als Kassierer rückt Michael Rösch ein. Zweiter Sportwart ist Achim Fischer und Manuel Keller wird neuer Kassenprüfer.

Guter Abschluss für die Vereinskasse

Erfreulich war der Besuch des Vatertagshocks, gut klappte der Familientag bei der Skihütte; Weihnachtsfeier und Saisonabschluss beendeten das Vereinsjahr. Am 30. Mai 2019 findet der nächste Hock am Festplatz statt. Kassierer Uli Brischke konnte über einen guten Abschluss berichten, der von den Prüfern Michael Rösch und Dominik Häringer mit „alles war belegt“ quittiert wurde.

Ausführlicher Sportbericht

Den ausführlichen Sportbericht über „meisterliche Leistungen“ erstattete Martin Keller mit „Gut Holz“. Trainiert wird in der Oberbränder „Linde“. Jedermann muss 120 Würfe absolvieren. In der Spielrunde 2018/19 schaffte die erste Mannschaft den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Die zweite Mannschaft stieg in der Bezirksklasse A ein Treppchen höher.

Individuelle Top-Resultate

Tolle Einzelleistungen wurden erbracht. Steigerungen erreichten Yannik Straub (527,3 Kegel), Dominik Häringer (513,1) und Manuel Keller (517,9). Vereinsmeister wurde Achim Fischer mit über 534 Kegeln, der Axel Schuler (525,5 Kegel) auf den 3. Platz verdrängte. Silber ging an Yannik Straub (527,3 Kegel). Fischer wurde mit Pokal und einem Präsent bedacht.

Ehrungen entsprechend der geleisteten Spiele

Auch treue Mitspieler wurden geehrt. Nicht die Jahre zählen, sondern die geleisteten Spiele. Daniel Schonhardt erhielt den Erinnerungskegel für 200 Spiele, Urban Hoch und Axel Schuler rangierten in der 350er-Gruppe, über 400 Spiele erreichte Andreas Schwedhelm, und Spitzenreiter wurde Martin Keller (über 500).

Uli Brischke besonders ausgezeichnet

Eine besondere Auszeichnung erhielt der „Kegelprofessor“ genannte Uli Brischke, der über 30 Jahre aktiv dabei war und 36 Jahre lang die Kasse führte. Für seinen besonderen Einsatz erhielt er einen Gutschein und ein Erinnerungsbild.