von Siegfried Kouba

Gütenbach (kou) Berichte, finanzielle Bilanz, Wahlen und Ehrungen standen auf dem Programm des Schwarzwaldvereins Gütenbach im Jugendraum des Alten Schulhauses. Recht schnell konnten alle Regularien dank guter Vorarbeit erledigt werden, und Vorsitzender Lorenz Wiehl gab nach seiner Begrüßung das Wort an Schriftführerin Gabi Merz. Sie hielt fest, dass eine Homepage eingerichtet wurde und am 22. März ein Besuch bei den Kollegen in Gutach-Kollnau zum 50-Jährigen geplant ist. Am 6. April wird man an der Versammlung des Hauptvereins in Baiersbronn dabei sein. Nötig wird die Herrichtung des Weges Richtung Mörderloch, und die Umgestaltung der Bachhofmatte stehe an.

Ausführliche Kassenberichte gaben Sabine Fichter und Lorenz Wiehl ab. Bezüglich der Hintereck fehlt noch die Endabrechnung des Finanzamts. Ein Minus konnte dank früherer Sparkonsequenz aufgefangen werden. Christian Brugger und Werner Bäuerle bescheinigten, dass beide Kassen hervorragend geführt wurden. Der Vorsitzende Lorenz Wiehl hielt 245 Einsatzstunden fest. Ein Problem seien die Sitzbänke, 29 moderne und 15 ältere. Teils würden sie mutwillig demoliert oder verschwänden. 70 Kilometer Wanderwege werden betreut, und nach Befolgung der Bewertungskriterien konnte das hart erarbeitete Zertifikat „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ errungen werden. Viel Arbeit erforderte die Datenschutzgrundverordnung. Mitgeholfen hat der Verein bei Abbrucharbeiten in der Festhalle.

Der Vorsitzende freute sich über das letztjährige „geniale Wanderjahr“. Das bestätigte auch Wanderwart Ernst Blessing. 45 Seniorenwanderungen und 18 Halbtags- oder Tageswanderungen wurden mit 681 Teilnehmern veranstaltet. Erfolgreich war die Wanderung „Grenzerfahrungen“ mit 29 Wanderern, und zum „Blühenden Barock“ fuhren 42 Interessenten mit.

Nach Wegewart Peter Bammert setzte das Sturmtief Burglind mit Windbruch den Wegen zu, die teils unpassierbar waren. Aufräumaktionen, übliche Mäh- und Freischneidearbeiten und Markierungen erfolgten. Lob gab es von Lorenz Wiehl für die gute Zusammenarbeit mit dem Förster. Dankesworte gab es von der Geschäftsführerin des Zweitälerlands, Ulrike Weiß. Sie würdige die intensive Arbeit. Bürgermeisterin Lisa Wolber war über den Einsatz in der Festhalle erfreut und dankte für die Regelung bezüglich der Bachhofmatte. Die Rathaus-Chefin konnte die einstimmige Entlastung konstatieren und leitete die Wahlen.

Eindeutige Ergebnisse gab es für Lorenz Wiehl (Vorsitzender), Gabi Merz (Schriftführerin), Ernst Blessing (Wanderwart) und Peter Bammert (Wegewart). Einstimmig wurden auch die Beisitzer gekürt: Uli Brischke, Karl Schuler, Christian Fichter, Heinz Ziegler, Karl Merz, Jessica Wiehl, Jutta Brischke und Gabi Blessing. Kassenprüfer bleibt Christian Brugger, für Werner Bäuerle rückte Ingrid Schwerdt nach. Für 25 Jahre Treue wurde Hubert Riesle aus Bräunlingen geehrt. Bereits 40 Jahre gehört Heinz Köntopp dazu, der das goldene Ehrenzeichen erhielt.