von SK

Weil das Multifunktionsfahrzeug des Bauhofs kurz vor Weihnachten nach knapp 20 Jahren wegen eines Motorschadens stillgelegt werden musste, wurde ein neues Fahrzeug angeschafft.

Geld stand schon parat

Dass die Investition notwendig werden würde, war für Bauhofleiter Felix Hetzel absehbar, dass es aber gerade zum Wintereinbruch passieren musste, nicht. Für die Neuinvestition hatte der Gemeinderat schon 2018 Geld eingeplant. In der Januarsitzung wurde die Ersatzbeschaffung beschlossen. Das neue Fahrzeug, ein Holder C 250 aus dem Baujahr 2015 mit neuem Streugerät, kostet rund 78 000 Euro, das Altgerät wurde für 4000 Euro in Zahlung genommen. Das Nutzfahrzeug ist beinahe baugleich mit dem alten und hat mit 50 PS auch die selbe Leistungsstärke.

Anbaugeräte passen

Wichtig war, dass mit der neuen Anschaffung auch alle bisherigen Anbaugeräte wie die Schneefräse, der Schneepflug, die Wildkrautbürste, die Kehrmaschine, ein Wasserfass sowie ein Anhänger, weiter verwendet werden können. Aus diesem Grund entschied man sich wieder für eine Maschine der Marke Holder und ließ alternative Landmaschinenhersteller bei der Suche nach der Ersatzbeschaffung unberücksichtigt. Der Holder ist laut Felix Hetzel für die Arbeit des Bauhofs unverzichtbar. Das Multifunktionsfahrzeug ist im Winterdienst wie auch im Sommer bei der Freiflächenpflege rund 200 Stunden jährlich im Einsatz.