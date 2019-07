Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei besuchte am Mittwochabend die Gemeinde Gütenbach. Thema war die Ortskernsanierung. Nach einer Begrüßung am Rathaus führte Bürgermeisterin Lisa Wolber den Abgeordneten zusammen mit dem Gemeinderat durch die Ortsmitte bis zur Mehrzweckhalle. Unterwegs informierte die Bürgermeisterin über den geplanten Abriss auf dem King-Areal, den dortigen Neubau des Gemeindezentrums für Feuerwehr und Rathaus sowie den Breitbandausbau. Die Projekte werden vor allem finanziell eine Herausforderung, denn der Stand der Verschuldung liegt jetzt bereits bei 1,7 Millionen Euro, bei einer Rücklage von 750 000 Euro. Jedoch lasse die derzeitige positive Entwicklung der Gewerbesteuer und die Aussicht auf die neue Bundesförderung für den Breitbandausbau darauf hoffen, dass die weitere Verschuldung im Rahmen gehalten werden könne.

3,1 Millionen Euro Kosten

In der Mehrzweckhalle gab es neben einem Rundgang durch die zwischenzeitlich schon erkennbare neue Raumeinteilung auch Musterleuchten zu bestaunen. Diese sollen in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause am 24. Juli ausgewählt werden. Dieses Projekt schlägt mit Kosten von 3,1 Millionen Euro zu Buche. Zur Finanzierung wurden insgesamt 1,7 Millionen Euro an Fördermitteln gewährt. Zum Abschluss hatten die Räte sowie der Bundestagsabgeordnete noch die Gelegenheit, sich in einer lockeren Gesprächsrunde im Gasthaus „Bachhof“ kennenzulernen und auszutauschen.