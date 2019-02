von Stefan Heimpel

Auch die Gütenbacher Narren stehen in den Startlöchern für die fünfte Jahreszeit. Die Fasnet wird in Gütenbach wie gewohnt stattfinden, auch wenn wegen der aktuellen Sanierung der Festhalle einige Änderungen im üblichen Programmablauf eingeplant werden mussten.

Neukircher Nachbarschaftshilfe

So findet der bunte Abend deshalb in diesem Jahr in der Schwarzwaldhalle in Neukirch statt. Der Vorverkauf für den bunten Abend findet am Montag, 11. Februar, 19 bis 20 Uhr, im Rathaus statt. Am Samstag, 16. Februar, startet die Veranstaltung um 19.30 Uhr in der Neukircher Schwarzwaldhalle. An diesem Abend wird es aus Gütenbach mehrmals Fahrten mit einem Shuttlebus etwa ab 18 bis 3 Uhr geben.

Kinder-Jockele-Nachmittag

In diesem Jahr findet der Kinder-Jockele-Nachmittag am Freitag, 22. Februar, ab 14.30 Uhr, im Pfarrsaal statt. Das Ausrufen am Samstag, 23. Februar, wird in Form einer großen Straßen-Fasnet veranstaltet. Nach einem kurzen Umzug zum King-Areal wird es ein Treiben in verschiedenen Ständen, betrieben durch Vereine und andere Gruppierungen, geben. Am schmutzigen Donnerstag, 28. Februar, werden um 11 Uhr die Schüler befreit und gegen 11.30 Uhr die Mitarbeiter aus dem Rathaus. Auf dem Pausenhof der Schule wird anschließend mit Narrensuppe bewirtet. Der Nachmittagsumzug startet, wie gewohnt, beim Gasthaus "Post".

Rollende Gastwirtschaften

Das Guggemusik-Treffen am Samstag, 2. März, ab 19 Uhr, wird in diesem Jahr ein großes Open-Air werden. Die Guggemusiken wurden bereits informiert und haben zugesagt. Am Fasnet-Sonntag, 3. März, findet ab 14 Uhr der Kinderumzug wieder wie gewohnt statt, bewirtet werden die Teilnehmer dann vom Verein zur Brauchtumspflege im wettergeschützten Schulhof. Der Umzug am Rosenmontag, 4. März, beginnt ebenfalls um 14 Uhr wie gewohnt am Gasthaus "Post". Das ganze findet statt unter dem Motto "In Giedebach isch hit was los, mir bringe d' Wirtschafte uf d' Stroß". Hier sollen also ehemalige, aktuelle und auch mögliche zukünftige Gütenbacher Wirtschaften dargestellt werden. Diese rollenden Gastwirtschaften sammeln sich dann alle beim King-Gebäude, wo dadurch ein kleines Fasnet-Dorf mit verschiedenen Wirtschaften entsteht. Am Fastnachtsdienstag, 5. März, wird schließlich um 19 Uhr am Rathaus die Fasnet wieder verbrannt.

Neben den Veranstaltungen in Gütenbach ist die Narrengesellschaft auch wieder unterwegs. Im Januar waren sie zu Gast bei den Buchholzer Leimedeyfel, am Sonntag, 24. Februar, besuchen Sie das Narrentreffen der Buchholzer Schlosshexen.

Informationen im Internet:

http://www.guetenbacher-jockele.de