Gewerbeentwicklung, Breitbandausbau und Ortsentwicklung sind aktuelle Themen, mit denen sich Gütenbach beschäftigt. Jüngst besuchte Landrat Sven Hinterseh die Gemeinde. Im Vordergrund standen der Austausch und Verbindungen zur Kreispolitik, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Erstes interkommunales Gewerbegebiet im Landkreis

So informierte Bürgermeisterin Lisa Wolber über den aktuellen Stand der Gewerbeentwicklung, den Breitbandausbau und die Projekten der Ortskernsanierung. Das interkommunale Gewerbegebiet Neueck war das erste interkommunale Gewerbegebiet im Schwarzwald-Baar-Kreis, stellte der Landrat lobend fest. Auf einer Fläche von 45 Hektar wurde das Gebiet auf Furtwanger und Gütenbacher Gemarkung mit Gesamtkosten von rund 3,3 Millionen Euro realisiert. Drei Viertel der Fläche wurden bereits vermarktet. Zur Verfügung stehen noch zwei Grundstücke mit jeweils rund 5000 Quadratmetern. „So erfreulich diese Entwicklung ist, so stellt sich für uns auch die Herausforderung, weitere Flächen zu suchen und zu aktivieren“, so Bürgermeisterin Lisa Wolber. Beim Breitbandausbau sei momentan der erste Bauabschnitt, welcher die Anbindung an den Backbone schafft, im Gange und werde voraussichtlich bis September abgeschlossen. Für den zweiten Bauabschnitt bereitet der Zweckverband Breitbandversorgung derzeit den Förderantrag vor. Damit sollen alle Anwesen in Gütenbach angeschlossen werden, die derzeit unterversorgt sind.

Hallensanierung läuft gut

Bei den Projekten der Ortsentwicklung ging es vor allem um die Sanierung der Mehrzweckhalle und das geplante Gemeindezentrum. Erfreut berichtete die Bürgermeisterin, dass die Hallensanierung derzeit in großen Schritten voran schreite und mit der Eröffnung im nächsten Frühjahr gerechnet werden könne. Für den Neubau des Gemeindezentrums zur Unterbringung der Feuerwehr und des Rathauses fiel vergangenes Jahr der Grundsatzbeschluss. Kommendes Jahr sei der Abriss des King-Areals vorgesehen und für die Planung des Neubauprojektes befinde sich die Gemeinde derzeit auf der Suche nach einem passenden Planer.

Viele fahren zu schnell

In der Gesprächsrunde nutzten die Gütenbacher Gemeinderäte die Gelegenheit, den Landrat auf die Verkehrssituation im Ort aufmerksam zu machen. Die stark befahrene Landesstraße und Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden beklagt. Als mittelfristige Maßnahmen schlug Sven Hinterseh vor, eine Verkehrszählung durchzuführen und den mobilen Blitzer anzufordern.

Neue Regionalbusse

Auf den öffentlichen Nahverkehr bezogen, versprach der Landrat durch die Einführung des Regionalbusses deutliche Verbesserungen für die Anbindung Gütenbachs. Im Stundentakt soll es eine Verbindung von Furtwangen zur Breisgau S-Bahn geben. Als Dankeschön für den Besuch erhielt der Landrat ein Gütenbacher Carepaket mit Wurst, Käse und Schnaps.