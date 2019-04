von Lukas Nagel

Gütenbach – Seit 1988 gibt es in Gütenbach das Dorfmuseum, das vom Heimat- und Geschichtsverein ehrenamtlich betreut wird. Vorsitzender Manfred Danner, der das erste Jahr an der Spitze des Vereins hinter sich hat, will das Museum attraktiver machen. Dem gelernten Modellbaumeister schwebt ein historisches Ortsmodell im Maßstab 1:333 vor, wie er den Vereinsmitgliedern bei der Hauptversammlung im Dorfcafé erklärte. Das Modell könnte den Ort im Jahr 1870 zeigen.

Weitere Forschungen nötig

„Natürlich bedarf es auch weiterer Forschungen, welche Häuser in welchem Zustand existiert haben“, präzisierte Danner. Dreieinhalb Meter Platz würde das Modell des gesamten Dorfs brauchen. Raum, den man im Museum noch freischaffen könnte. Das Modell der alten St. Katharina­kirche konnte Danner den Vereinsmitgliedern schon vorstellen. „Ob was draus wird, muss sich aber sicher erst noch zeigen“, gestand Danner. Denn bei einem Vereinswettbewerb hatte es das Modell-Projekt des Vereins nicht in die Endausscheidung geschafft.

Dass der Geschichtsverein dennoch sehr aktiv ist, zeigten die weiteren Ausführungen des Vorsitzenden. Mit dem Mühlentag am Pfingstmontag habe auch dieses Jahr wieder die Museumssaison begonnen. Bei einem Austausch mit Vertretern anderer Geschichtsvereine sei klar geworden, dass auch „alle anderen Museen über schwache Besucherzahlen zu klagen haben“.

Museum schwach besucht

Ins Gütenbacher Heimatmuseum seien im vergangenen Jahr gerade einmal 314 Besucher gekommen. Rege genutzt werde hingegen das Trauzimmer im Museum. Zu bestaunen sind seit Neustem dort auch die Figuren des Jockele und des Plattenwible. Zudem erschienen 2018 wieder zwei Ausgaben der Heimatblättle, die sich unter anderem mit Quellen über das Aufkommen des Neukatholizismus in der Schwarzwaldgemeinde nach dem ersten Vatikanum befassten.

Ein kleines Minus musste Kassierer Jörg Markon verzeichnen. In Vertretung für Bürgermeisterin Lisa Wolber lobte Jürgen Schonhardt die Arbeit des Vereins und leitete die Entlastung des Vorstands.