von Tatjana Eschle

Gütenbach – „Das war ein närrischer Abend der Extraklasse, wie ihn Neukirch noch nie erlebt hat“, resümierte der Narrenvater der Narrengesellschaft Gütenbach nach dem Bunten Abend der Gütenbacher Narren in der Schwarzwaldhalle Neukirch.

Dorthin waren die Gütenbacher Narren ausgewichen, nachdem die Festhalle in der Heimatgemeinde derzeit renoviert wird. Florian Kienzler nahm diese Situation zum Anlass, gleich den Narrenclub Neukirch zu veräppeln. „Neukirch ist neuer Ortsteil von Gütenbach, Ortsvorsteher Rainer Jung ist nun der Stellvertreter unserer Bürgermeisterin Lisa Wolber“, so der Narrenvater zur Begrüßung. Und auch die Narren-Azubis des Narrenclubs Neukirch hieß Kienzler willkommen. So hatte er schon die ersten Lacher auf seiner Seite.

Zollstation im Sandloch

Nina Scherzinger und Pascal Kapp („Herrgott Margot“) führten als uralte Damen mit Rollator und Gehstock durch den närrischen Abend. Immer untermalt mit Geschichten von früher, kündigten sie die Sketche und die anderen Programmpunkte an. Nach dem Marsch des Damenballetts führte der erste Sketch ins Sandloch auf der Neueck, die Grenze zwischen Gütenbach und Neukirch. Hier waren zwei Zollhäuschen positioniert. Für die Gütenbacher sollte Finätt, gespielt von Andreas Kienzler, für die Neukircher Bärri (Thomas Eschle) dort Geld eintreiben. Ortsvorsteher Rainer Jung wollte mit den Einnahmen sein Breitbandprojekt finanzieren, Bürgermeisterin Lisa Wolber auf der anderen Seite Geld für die Hallenrenovierung einnehmen.

Neben Schwarzwürsten, Kugelschreibern und der Autoschrauber-Gattin Geli Armbruster fanden sich leider keine weiteren wertvollen Einnahmen, was auf beiden Seiten für Unmut sorgte. Natürlich gingen die Späße eher auf Kosten der Neukircher, was bei dem gemischten Publikum aus beiden Orten jedoch gleichermaßen gut ankam. Letztendlich erkannten Lisa Wolber (Andrea Scherzinger) und Rainer Jung (Christoph Faller) die Gemeinsamkeiten der Ortschaften und beschlossen, die Zollstationen einzustampfen.

Im Sender Freies Gütenbach verlas Florian Kienzler aktuelle Nachrichten aus Gütenbach, mit Bildern und Videos brachte er die Gäste auf den neuesten Stand.

Narren schwimmen im Ozean

Eine besondere Aufführung zeigte wieder einmal das Männerballett. Hier schwammen die Darsteller im Ozean. Durch eine spezielle Technik schoben diese sich auf Rolltischen über die Bühne, im Hintergrund stellten weitere Männer nur ihre Arme und Beine zur Verfügung. Für das Publikum sah es so aus, als tauchten die Schwimmer tatsächlich ab oder reichten sich über meterlange Entfernung die Hände. Beim Publikum blieb kein Auge trocken und gleich wurde eine Zugabe gefordert. So düste ein Surfer über die Bühne und ein Sonnenanbeter relaxte im Schwimmring. In der Pause und zwischen den Aufführungen sorgte das Duo „Quer Beat“ für Stimmung.

Der Auftritt des Gütenbacher Damenballetts beim Bunten Abend der Narrengesellschaft ist wieder einer der Höhepunkte des gelungenen Programms. | Bild: Tatjana Eschle

Ort des zweiten Sketches war die Gütenbacher Festhalle. Hier wurden die Helfer auf die Schippe genommen, aber auch der Landmarkt und Ex-Bürgermeister Rolf Breisacher wurde gehörig veräppelt. Breisacher, gespielt vom Bühnen-Debütanten Alexander Sprenger, sang abschließend ein Lied über sein neues Leben außerhalb von Gütenbach. Das Publikum bog sich vor Lachen. Den Höhepunkt bildete wie jedes Jahr der Showtanz des Damenballetts. „Achterbahn“ lautete der Hit, zu dem die acht jungen Damen im Glitzeroutfit einen atemberaubenden Tanz ablieferten.

Narrenvater Florian Kienzler war besonders bewegt, als er sich bei Balletttrainerin Miriam Provazi bedankte. Diese hatte sich kurzfristig dazu bereit erklärt, das Damenballett zu trainieren, nachdem sich zuerst niemand dafür gefunden hatte. Ein besonderer Dank galt auch dem Elferrat des Narrenclubs Neukirch. Ohne Wenn und Aber hatten diese den Gütenbachern die Hallennutzung zugesagt. Besonders dankbar war Kienzler auch Festwirt Thomas Schlegel, für den die Premiere gleich anders ausfiel als erwartet.