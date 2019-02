von SK

Fleißig auf Kandidatensuche waren in den vergangenen Monaten die Listenführer Hans-Helmut Fahle für „Wir in Gütenbach“ und Maurice Cazautet für die Liste CDU / Freie Wähler. Die Besonderheit bei der kommenden Kommunalwahl ist, dass erstmals doppelt so viele Kandidaten aufgestellt werden können, wie Plätze im Gemeinderat sind.

Für Gütenbach dürfen also 16 Kandidaten pro Liste, statt früher acht, aufgestellt werden. Die Regelung wurde speziell für Gemeinden unter 3000 Einwohner eingeführt, da diese häufig nur eine Liste haben und dann praktisch keine Wahl stattfinden konnte.

In Gütenbach war das nicht so, denn Hans-Helmut Fahle hat sich vor einigen Jahren für die Gründung der zweiten Liste eingesetzt, berichtet er nicht ohne Stolz. Die fertigen Listen müssen spätestens am 28. März im Rathaus abgegeben werden. Vorab muss eine Nominierung mit Festlegung einer Reihenfolge der Kandidaten erfolgen.

Die Nominierungsveranstaltung für CDU / Freie Wähler findet am Mittwoch, 13. März, um 19 Uhr im Pfarrstüble statt, für „Wir in Gütenbach“ voraussichtlich eine Woche später. Bis dahin können sich Interessierte noch für eine Kandidatur entscheiden.