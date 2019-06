von Siegfried Kouba

Seit Jahren beteiligt sich der Heimat- und Geschichtsverein Gütenbach am Deutschen Mühlentag, der jeweils am Pfingstmontag stattfindet und das seit 26 Jahren. Bewährt hat sich, gleichzeitig das Dorf- und Uhrenmuseum zu eröffnen. Damit können an einem Tag die Mühle im Hübschental gezeigt und die Ausstellungsräume im Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Obwohl das Wetter mäßig war, kamen Besucher, um die Mühle zu bewundern. Interessenten reisten sogar aus Saarbrücken an. Während Fritz Sprenger für Verpflegung sorgte, zeigte Georg Riesle das Innenleben der Mühle. Die zum Bühlhof gehörende Sägemühle hatte eine Vorgängerin, die 1680 erwähnt wurde. 1889 wurde sie mitsamt des Hofes verkauft.

1989 wurde Mühle aufwendig restauriert

1927 wurde die Mühle des Furtwanger Pfeifenhansenbauers übernommen. Nach wenig Pflege wurde 1989 die Mühle durch den Gütenbacher Schwarzwaldverein und den Heimat- und Geschichtsverein mit einer Projektsumme von damals 118 000 Mark aufwändig restauriert. 1200 Arbeitsstunden setzten freiwillige Helfer ein und am 1. August 1992 konnte die Mühle den Betrieb aufnehmen. Über einen Kanal treibt Wasser das oberschlächtige Wasserrad an, das die Technik in Gang setzt. Über einen Trichter wird das Mahlgut eingefüllt und zwischen Läufer- und Bodenstein zermahlen. Interessant sieht der Kleiekotzer aus.

Mitglieder in neuen Vereinsshirts

Im Museum waren der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins, Manfred Danner, und seine Crew dabei, die Gäste zu bewirten und durch das Museum zu führen. Sie präsentierten sich in ihren neuen Vereins-Shirts. Stolz konnte eine Neuerwerbung von Primus Schuler vorgestellt werden; eine Lackschilduhr des Gütenbacher Uhrmachers Johann Kern (1799 bis 1882). Holzgespindelte Teile, Metallräder, Gewichte mit Messingmantel und Bleifüllung gehören dazu. Ein hübsches Bild einer jungen Dame mit Hund zieren das Schild. Die Uhr war für Frankreich bestimmt und kehrte von dort zurück. Neu sind auch zwei Glasvitrinen, die neben einem Figurenautomaten die Chronik des Pfarrers Fidelis Jäck beherbergen.

Diorama im Maßstab 1:133

Ein Novum ist ferner ein außergewöhnliches Projekt. Es soll ein Ortsmodell im Maßstab 1:133 entstehen, das topografisch genau ausgebildet sein soll. Dazu hat man sich Material beim Landesamt für Geoinformation sowie Pläne des Rathauses besorgt. Insgesamt soll das Diorama, das Gütenbach in der Zeit um 1875 zeigen soll, 3,50 Meter lang und 70 Zentimeter breit sein.

Zunächst müssen noch alle Gebäude ermittelt und maßstabgerecht nachgebaut werden, um die Fläche von altkatholischer Kirche bis zum Felsbogen darzustellen. Viele Ideen und helfende Hände sind gefragt. Auch wenn der Verein rund 200 Mitglieder zählt, sind besonders für das Museum Führer gesucht. Die Öffnungszeiten von Juni bis September bleiben mittwochs und samstags von 14 bis 16 Uhr.