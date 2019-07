von Christa Hajek

Eine Punktlandung im Verwaltungshaushalt legte die Gemeinde Gütenbach für das Jahr 2018 hin. Die Bilanz wurde dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vorgelegt. Gut drei Millionen Euro betrug das Volumen des Verwaltungshaushaltes, 0,1 Prozent weniger als veranschlagt wurden ausgegeben.

Ein Viertel Million Gewerbesteuer

Auch die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wurde nach Auskunft von Bürgermeisterin Lisa Wolber fast erreicht. Sie betrug rund 155 000 Euro, 5000 Euro weniger als geplant. Die vorgeschriebene Mindestzuführung von 34 000 Euro wurde weit überschritten. Auch die 255 000 Euro Gewerbesteuereinnahmen waren fast genauso veranschlagt. Die Personalausgaben lagen bei 470 000 Euro, vor allem, weil eine Stelle längere Zeit nicht besetzt war. Im laufenden Jahr sind 636 000 Euro eingeplant.

Holzpreise drücken den Ertrag

Sorgen bereitet die Forstwirtschaft. Wegen des gesunkenen Holzpreises wurden 63 000 nur 53 000 Euro eingenommen. Eine Möglichkeit sei, so Bürgermeisterin Wolber, in diesem Jahr weniger Holz einzuschlagen in der Hoffnung, dass der Preis längerfristig wieder steige.

Viele Kredite aufgenommen

Für Investitionen im Bereich der Wasserversorgung waren 500 000 Euro Kredite vorgesehen. Weitere Schulden waren aufzunehmen für den Breitbandausbau, 345 000 Euro, und für die Sanierung der Mehrzweckhalle, 300 000 Euro. Die Verschuldung der Kommune kletterte damit 2018 von 568 000 auf 836 000 Euro. Zu Beginn dieses Jahres waren weitere Kreditaufnahmen insbesondere für die Mehrzweckhalle fällig, sodass der Schuldenstand auf 1,681 Millionen Euro anstieg.

Bürgermeisterin beruhigt

Allerdings könne Gütenbach sich den erforderlichen Schuldendienst langfristig leisten, beruhigte die Bürgermeisterin. Im Vermögenshaushalt wurden 2018 knapp 33 Prozent weniger ausgegeben als geplant, insgesamt knapp 900 000 Euro. In der Rücklage befanden sich zum Jahresende noch 741 000 Euro.