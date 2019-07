Im Zuge des Besuchs der Gemeinde Gütenbach ermöglichte die Führungsspitze der Rena Technologies GmbH Landrat Sven Hinterseh einige Einblicke in die aktuelle Entwicklung der Firma. Nach eigenen Angaben als Weltmarktführer in nasschemischen Inline- und Batch-Anlagen beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiter weltweit. Am Hauptstandort in Gütenbach, wo die Firma 1993 gegründet wurde, arbeiten über 350 Personen.

Insgesamt 800 Beschäftigte

Das weltweit tätige Unternehmen hat Kunden aus den Branchen Halbleiter, Medizintechnik, erneuerbare Energien und Glasbearbeitung. Mit vier Produktions- und Forschungs-Standorten in Deutschland und im polnischen Wykroty sowie Vertriebs- und Servicestandorten weltweit, verfüge das Unternehmen über eine internationale Präsenz. Rena erzielte zuletzt eine jährliche Produktionsleistung in Höhe von über 120 Millionen Euro.

Im aktuellen Geschäftsjahr werde dies voraussichtlich deutlich gesteigert, so Peter Schneidewind, Geschäftsführer von Rena. Im Frühjahr sei das Unternehmen von dem Finanzinvestor Equistone übernommen worden. Gemeinsam mit diesem wolle Rena in den bestehenden Segmenten weiter wachsen und seine technologische Marktführerschaft ausbauen. Die Stärke des Unternehmens in Forschung und Entwicklung solle dafür auch künftig ein wesentlicher Baustein sein.

Finanzinvestor ist eingestiegen

Durch die Entwicklung des Unternehmens gerate der Hauptstandort in Gütenbach allerdings an seine Kapazitätsgrenzen. Vorübergehend wurde im Frühjahr dieses Jahres eine Produktionsfläche in Mönchweiler angemietet. Gleichzeitig erwarb die Firma Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet, welche sich unmittelbar an den Firmensitz anschließen. Die Planungen für den dortigen Bau liefen auf Hochtouren, um eine Realisierung bis Ende 2020 sicherzustellen.