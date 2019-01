von Jürgen Liebau

Die Firma Rena Technologies GmbH wächst weiter. Im Februar will sie einen neuen Produktionsstandort in Mönchweiler eröffnen. Das gab das Unternehmen mit Sitz in Gütenbach bekannt. Als Grund wurde ein hoher Auftragsbestand und eine „sehr positive Zukunftsprognose der Branche, in die Rena Maschinen liefert“ genannt.

An acht Standorten über 750 Mitarbeiter

Haupt-Produktionsstandorte sind bislang Gütenbach und Berg bei Nürnberg. Insgesamt zählt das Unternehmen an acht Standorten über 750 Mitarbeiter. Rena gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit erfolgreichsten Maschinenbauern im Bereich der nasschemischen Oberflächenbehandlung. Eingesetzt werden diese Maschinen in den Bereichen Halbleiter, Medizintechnik sowie der erneuerbaren Energie und der Glasbearbeitung. Die Firma wurde im Jahr 1993 gegründet und zählt weltweit mehr als 3000 installierte Anlagen.

2300 Quadratmeter angemietet

In Mönchweiler wurde laut Rena eine 2300 Quadratmeter große Produktionsstätte angemietet. Nach dem Umbau sollen dort Ende Februar etwa 20 Facharbeiter eine Vor- und Endmontage aufbauen. In Mönchweiler sollen vorerst Standardanlagen für die Solarindustrie produziert werden. Diese Branche sei wieder stark wachsend, so das Unternehmen. Die Räume seien aber auch für andere Rena-Produkte geeignet.

Weiterer Ausbau geplant

„Mit dieser Expansion geben wir den Startschuss für einen weiteren Ausbau unserer Produktionskapazität. Damit machen wir uns fit für eine schnellere Erfüllung unserer Kundenwünsche und betreiben gleichzeitig Zukunftsvorsorge für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der Rena Technologies GmbH“, so Geschäftsführer Peter Schneidewind gegenüber dieser Zeitung. Auch am Hauptsitz Gütenbach sei ein Ausbau geplant. Details wurden nicht genannt. „Die Pläne für eine Vergrößerung liegen der Gemeinde Gütenbach und Stadt Furtwangen vor“, so Schneidewind.