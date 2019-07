von Markus Reutter

Die Feuerwehr nimmt wichtige Aufgaben für die Kommune wahr, kostet aber auch Geld. Bei bestimmten Einsätzen kann die Gemeinde Kosten vom Verursacher zurückverlangen. Hierzu verabschiedete der Gütenbacher Gemeinderat jüngst eine entsprechende Satzung zur Regelung des Kostenersatzes.

Wie Bürgermeisterin Lisa Wolber erklärt, können Kosten unter anderem dann vom Verursacher zurückverlangt werden, wenn es sich um Einsätze wie technische Hilfeleistung handelt oder wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Der Verursacher muss nach der nun beschlossenen Satzung beispielsweise elf Euro pro Feuerwehrmann und pro Einsatzstunde zahlen.

Wehrmänner vermissen Wertschätzung

Die bisherige Regelung in Gütenbach mit lediglich 7,35 Euro pro Person und Stunde hatte bei den Wehrmännern für Verärgerung gesorgt, berichtete Wolber. Das sei ja nicht einmal der Mindestlohn und zeige keine Wertschätzung gegenüber der Arbeit der Feuerwehr. Nachdem diese Regelung drei Jahre zurückliegt, ergab eine Neukalkulation nun die elf Euro pro Feuerwehrkraft und Stunde. „Das ist auch nicht viel“, räumt Wolber ein, aber für den Kommandanten sei das zumindest ein befriedigenderes Ergebnis. Für den Einsatz eines Löschfahrzeugs 10/6 werden zum Beispiel 120 Euro je Stunde verlangt, ein Lüfter schlägt mit 20 Euro zu Buche und die Rettungsschere mit 13 Euro.

Geld fließt in die Gemeindekasse

Das Geld komme aber nicht den eingesetzten Feuerwehrleuten zugute, sondern fließt in die Gemeindekasse, wie auch die anderen in der Satzung geregelten Leistungen. Es gebe zwar auch eine Satzung zur Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit und die Feuerwehrleute könnten eine Entschädigung fordern, „aber das findet bislang keine Anwendung“, merkt Wolber an. Für die Feuerwehrleute sei ihre Arbeit ein Ehrenamt, erklärt sich Wolber den Verzicht.

Arbeitgeber verlangen Kostenersatz

Anders stelle sich die Situation bei Arbeitgebern dar. Diese würden häufig einen Kostenersatz für den Arbeitsausfall geltend machen, wenn Feuerwehrleute zum Einsatz gerufen werden. Das sei früher relativ selten verlangt worden, mittlerweile sei das aber fast die Regel. So musste die Gemeinde im vergangenen Jahr 2300 Euro an Arbeitgeber zahlen, 2017 seien es 5200 Euro gewesen und im Jahr 2016 sogar 13 200 Euro. Diese hohe Summe sei laut Wolber auf einen Großeinsatz wegen eines abgestürzten Hubschraubers zurückzuführen.

Gemeinde wird nicht reich

Aber zurück zu den Einnahmen der Gemeinde. Sie wird durch die Feuerwehreinsätze nicht reich. So gab es im vergangenen Jahr und 2016 keinerlei Einnahmen, im Jahr 2017 immerhin 9500 Euro, auch das als eine Folge des Großeinsatzes. Bei dem Kostenersatz handle es sich also weniger um eine Einnahmequelle, sondern vielmehr darum, formell die Dinge richtig abzuarbeiten, stellte Wolber klar. Die neue Satzung vereinfache die Anwendung, weil sie mehr ins Detail gehe.