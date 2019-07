von Hans-Jürgen Kommert

Es begann etwas zögerlich, das Floriansfest der Feuerwehr Gütenbach. „Bei dem Wetter hat man am Samstagnachmittag auf dem Land halt viel zu tun“, klärte dazu der stellvertretende Kommandant Manuel Scherzinger auf. Bereits am Samstag um 13 Uhr begann das Fest im Bauhof der Gemeinde, leicht behindert durch so manches Gerüst und das eine oder andere Absperrgitter.

Besonders am Sonntag nutzen viele Gäste den Mittagstisch bei der Feuerwehr. | Bild: Feuerwehr

Ab 14 Uhr hatten die Floriansjünger eine kleine Strecke zur Kinderbelustigung aufgebaut. So konnten sich die Kleinen, gegebenenfalls mit Hilfestellung, an verschiedenen Zielübungen mit dem D-Schlauch versuchen, dazu gab es eine Hüpfburg und die beliebten Fahrten mit dem Feuerwehrauto. Eigentlich offiziell bis 17 Uhr angesetzt, war zu erfahren, dass dabei keiner auf die Uhr schaut – „und wenn um 18 Uhr noch genügend Kinder mitfahren wollen, dann fahren wir auch dann noch“, so Scherzinger. Ab 20 Uhr war die Oldie-Party geplant. Richtig Fahrt nahm das Fest am Sonntag auf. Schon ab 11 Uhr konnte man leckere Speisen genießen. Dabei wurde auch eine kleine Tombola ausgelost. Angeboten wurden auch wieder die Hüpfburg und die Feuerwehrrundfahrten, technisch Interessierte konnten im Rahmen einer Geräteschau sehen, auf was die Feuerwehr im Ernstfall zurückgreifen kann. Für den Nachtisch gab es eine reichhaltige Kuchenauswahl an der Kaffeetheke.