Marius Ensch, Jürgen Kriechenbauer, Manuel Scherzinger und Sebastian Weiß für CDU/Freie Wähler sowie Rafaela Riesle, Jörg Markon, Lorenz Wiehl und Josef Rösch für „Wir in Gütenbach„ gehören dem neuen Gütenbacher Gemeinderat an. Das Ergebnis der Wahl wurde am Sonntag nach der Europawahl ausgezählt und lag kurz vor 23.30 Uhr vor.

Die Gemeinderäte CDU/Freie Wähler:

Marius Ensch | Bild: Kouba

Jürgen Kriechenbauer | Bild: SK

Manuel Scherzinger | Bild: Kouba

Sebastian Weiß | Bild: Kouba

Die Gemeinderäte von „Wir in Gütenbach„:

Rafaela Riesle | Bild: SK

Jörg Markon | Bild: Kouba

Lorenz Wiehl | Bild: Kouba

Josef Rösch | Bild: Kouba

CDU/FWV verliert einen Sitz

Die CDU/FW hat damit bei der jüngsten Kommunalwahl im Vergleich zum letzten Urnengang bei der Kommunalwahl 2014 einen Sitz verloren, „Wir in Gütenbach„ konnte einen Sitz hinzugewinnen. Absoluter Stimmenkönig wurde Sebastian Weiß mit 700 Stimmen, Stimmenkönigin ist Rafaela Riesle mit 662 Stimmen.