von Hans-Jürgen Kommert

2013 fand der Jedermannslauf des Skiclubs Gütenbach letztmals statt. Nun ließ es die Schneelage erstmals wieder zu, den Abfahrtslauf am vereinseigenen Lift am Bühlberg auszutragen.

Eng wurde es auf der sowieso nicht gerade breiten Straße im Hintertal, denn mit 36 gemeldeten Skifahrern aller Altersklassen begann mit der Anmeldung praktisch direkt nach dem Mittagessen ab 13.30 Uhr im Lifthäusle am Bühlberg der Betrieb.

Mit Starterzahl zufrieden

„Wir hatten früher deutlich mehr Meldungen, aber mit 36 Meldungen können wir zufrieden sein“, betonte der Skiclubvorsitzende Jürgen Emmler. Direkt nach der Anmeldung war es möglich, die gesteckte Strecke zu besichtigen. Gestartet wurde am Waldrand. Rund 400 Meter war die Strecke lang, mit dem bekannt steilen Zielschuss. Dort warteten dann die doch recht zahlreichen Zuschauer, die den wagemutigen Läufern zujubelten. Im Lifthäusle in der Hintertalstraße wurden Zuschauer und Rennläufer aufs Beste versorgt.

Zünftige Après-Skiparty

Für die ganz jungen Teilnehmer wurde der Hallen-Berg hergerichtet. Lediglich ein Starter wurde disqualifiziert, 35 kamen in die Wertung. Im Anschluss an das Rennen fand nach exakter Auswertung im Zielraum die Siegerehrung statt. Mit einer zünftigen Après-Skiparty wurden nicht nur die Sieger bei kräftigen Minusgraden an der Schneebar zünftig gefeiert. Für das leibliche Wohl gab es neben Getränken auch Kuchen, Grillwürste und Steak-Wecken.

Flutlichtabend geplant

Die absolute Bestzeit des Tages brannte mit 25,89 Sekunden Dominik Emmler in den Schnee, mit schon etwas Rückstand folgte Oliver Wehrle mit 26,04 Sekunden. Schnellste Frau war Marina Hug mit 28,16 Sekunden. Mit 18 Startern unter 20 Jahren war die Hälfte den Kindern und Jugendlichen zuzuordnen. Bereits für den 9. Februar hat das Team des Skiclubs die nächste Attraktion im Angebot: einen Flutlichtabend mit Après-Skiparty.