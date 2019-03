von Christa Hajek

Der Wind pfiff eisig über die Höhe der Neueck, als am Montagmittag der Start für den dortigen ersten Bauabschnitt des Glasfasernetzes freigegeben wurde.

Schnee sorgte für Verspätung

Ursprünglich sollte schon zwei Wochen früher begonnen werden, doch da schneite es zu heftig, wie die Bürgermeisterin von Gütenbach, Lisa Wolber, in Erinnerung rief. Sie lobte die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten im Vorfeld des Projektes.

Anschlüsse für Haushalte, Unternehmen und Verwaltung

Dieser erste Bauabschnitt sei ein Meilenstein für Gütenbach, besonders auch für die Industrie, betonte die Bürgermeisterin. Sowohl die Firmen im Gewerbegebiet Ob der Eck als auch Betriebe im Ortszentrum und die Gemeindeverwaltung können in absehbarer Zeit ans Glasfasernetz angeschlossen werden.

Baustelle wandert weiter

Der Ausbau beginnt im Gewerbegebiet Neueck. Von dort aus wird die Baustelle für die Verlegung der Hauptdatenleitung (Backbone) weiter in Richtung Gütenbach wandern, erläuterte Katrin Merklinger vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar zum weiteren Verlauf.

Alles parat für den symbolischen Spatenstich

Die Vorbereitungen für die Baustelleneinrichtung waren bereits erledigt, für die Gäste lagen Schaufeln bereit, sodass Bürgermeisterin Lisa Wolber, Benno Schramm vom Planungsbüro SBK Ingenieure, Gerhard Raduckel und Dominic Hoffmann von Kabel & Tiefbau sowie Kathrin Merklinger als Vertreterin des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar die ersten Spatenstiche tun konnten.

Zwei Drittel der Haushalte mit von der Partie

Für die weiteren Arbeiten standen Baumaschinen bereit, die noch in dieser Woche den Betrieb aufnehmen sollen. In Gütenbach waren 100 Gebäude-Eigentümer angeschrieben worden. 46 Prozent entschieden sich für einen Glasfaser-Hausanschluss, weitere 20 Prozent für eine Ablage oder einen späteren Anschluss.

Umfangreiche Förderung

Der Bau des entsprechenden Abschnittes des Backbones – also der kreisweiten Hauptleitung, an die wiederum die jeweiligen Ortsnetze angeschlossen werden – kostet von der Neueck nach Gütenbach rund 430 000 Euro, das Ortsnetz ohne die privaten Hausanschlüsse gut 500 000 Euro. Es gibt öffentliche Förderungen von knapp 385 000 Euro, sodass für Kreis und Kommune noch 553 000 Euro an Kosten bleiben, davon 133 000 Euro für den Backbone und 342 000 Euro für das Ortsnetz.

Anschluss für Außenbereiche Gütenbachs für 2020 vorgesehen

Der zweite Bauabschnitt ist für das kommende Jahr geplant. Dann sollen die laut Breitbandatlas unterversorgten Außenbereiche Gütenbachs angeschlossen werden. Man rechnet dafür mit Geldern aus dem Bundesförderprogramm.