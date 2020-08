Kirchen-Hausen vor 4 Stunden

Zweimal grüne Ampel: Trotzdem stoßen ein 18-Jähriger und eine 52-Jährige mit ihren Fahrzeugen zusammen

Zwei leicht verletzte Fahrzeugführer und Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 185 in die Bundesstraße 31 bei Kirchen-Hausen ereignete.