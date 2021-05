Stefan Kramer und Marcel Wolf haben genaue Vorstellungen, wie Hauser gesünder gebaut und saniert werden können. Deshalb haben sie in Geisingen eine eigene Zimmerei gegründet – mitten in Zeiten der Corona-Pandemie und eines leergekauften Holzmarktes.

Zum Gang in die Selbstständigkeit braucht es immer eine Portion Mut, selbst wenn die Branche auch in der Corona-Pandemie vergleichsweise gut dasteht. Doch das Zimmerer-Handwerk, in dem Stefan Kramer aus Geisingen sowie Marcel Wolf aus Pfohren Fuß