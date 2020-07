Die Verkehrswege rund um Geisingen werden um zwei Baustellen reicher. Die Kreisstraße K 5942 zwischen Geisingen und Unterbaldingen beziehungsweise Bad Dürrheim ist nach wie vor gesperrt, dort finden umfangreiche Arbeiten in vielerlei Hinsicht statt (siehe Info).

Die Donaubrücke ist weg, am kommenden Mittwoch werden im Kreistag die Arbeiten für den Neubau vergeben.

Auf der einzigen Zufahrt nach Geisingen wird in den nächsten Tagen der Verkehr nun ebenfalls teilweise angehalten. Eine Signalanlage regelt in der Tuttlingerstraße dann für wenige Tage den Verkehr und es wird zu Beeinträchtigungen kommen.

Grund sind die Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet Danuvia 81. Dort müssen die Ver- und Entsorgungsleitungen im westlichen Abschnitt unter der Tuttlingerstraße hindurch verlegt werden.

Am kommenden Montag wird es dann in Aulfingen und auf der gesamten Landesstraße L 185 zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen. Grund sind die Sanierungsarbeiten am Fahrbahnbelag der Bundesstraße B 27 zwischen der Abfahrt Fürstenberg bis zum sogenannten Nordwerk von Blumberg. Das führt dann auch auf der Bundesstraße B 31 zu verstärktem Verkehr.

Ampel soll Verkehr an der Kreuzung regeln

Die Umleitung erfolgt in beiden Richtungen ab dem Knoten beim Wasserturm Hüfingen über die B 31 und die L 185 nach Blumberg. Um den Verkehr an der Kreuzung B 31/311/L 185 mehr oder weniger geordnet leiten zu können, wird eine Signalanlage aufgestellt. Diese Sperrung und damit die Umleitung dauert voraussichtlich bis zum 11. September.

Die Arbeiten entlang des Radwegs und beim Radwegausbau Geisingen-Unterbaldingen gehen weiter voran. Derzeit wird im Bereich der Autobahnbrücke der Radweg angebaut. Die Sanierung des Betons im Fundamentbereich der Brücke durch das Regierungspräsidium erfolgt momentan nicht.

Der Radweg Geisingen-Unterbaldingen verläuft künftig unter der Autobahnbrücke. Die Fahrbahn wird etwas schmaler und verschwenkt. Die Brücke wird während der Vollsperrung nicht wie von der Stadt gewünscht saniert. | Bild: Paul Haug

Parallel zum Radweganbau und -ausbau werden die Leerrohre für die Breitbandverbindung zwischen Geisingen beziehungsweise dem Landkreis Tuttlingen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis bis zur Gemarkungs- beziehungsweise Kreisgrenze mit verlegt.

Für die endgültigen Asphaltierungsarbeiten von Radweg und Kreisstraße wird die gesamte Strecke zwischen dem Kreisverkehr in Geisingen und der Gemarkungsgrenze Unterbaldingen vom 24. August an bis Mitte September gesperrt.

Nach wie vor hoffen die Geisinger, dass sich sowohl die Dauer der Sperrung reduziert wie auch der Zeitpunkt der Arbeiten nach vorne verschiebt. Nach dem derzeitigen Bauzeitenplan ist die Straße zwischen dem 10. und 23. August während der Betriebsferien der Straßenbaufirma befahrbar.