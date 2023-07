Der Kirchenchor von Kirchen-Hausen kann nach seinem ansprechenden Kirchenkonzert einen wichtigen Spendenbeitrag für die Sanierung der Orgel in der Kirche St. Marien leisten. Bei ihrem Chorprojekt wurden die Kirchen-Hausener von sieben Gast-Sängerinnen und -Sängern unterstützt. Außerdem wirkten der Gesangverein Unterbaldingen und Solisten mit.

Judith Gebauer begrüßte im Namen des Pfarrgemeindeteams die Besucher. Sie betonte, dass es der Dirigentin des Kirchenchores Kirchen-Hausen, Beate Gschlecht, gelungen sei, für dieses Projekt Gastsänger zu gewinnen. Für Beate Gschlecht war es schon vor drei Jahren ein Wunsch, diese Messe aufzuführen. Der Erlös der Spenden, die nach dem Konzert entgegengenommen wurden, fließt in die Orgelsanierung ein. Diese wird laut Judith Gebauer aber in diesem Jahr nicht mehr erfolgen. Aufgrund der Verzögerungen durch die Wurmbegasung sei sie nun für Juli 2024 geplant. Rund 108.000 Euro muss die Pfarrgemeinde Kirchen-Hausen an Mitteln aufbringen, 30.000 Euro sind vorhanden. Da die Orgel durch ihren Zustand für Misstöne sorgt, wurde die Truhenorgel aus Geisingen für die Umrahmung der Vorträge genutzt.

Diese begannen mit der „Missa Brevis in B“ von Christopher Tambling, die 2014 uraufgeführt wurde. Begleitet wurde der Chor von Alica Gschlecht an den Röhrenglocken sowie den Musikern Fabian Lachmann, Karl Schwarz, Timo Biniasz und Tobias Buss. Dirigenten waren Beate Gschlecht und Jan Steeb. Orgel und Piano spielten Tobias Hilbert und Kristina Stiegler. Nach dem Auftaktstück traten die beiden Chöre getrennt auf. Die Kirchen-Hausener Sopranistin Franziska Gschlecht überzeugte bei dem „Salve Regina“ in a-Moll mit ihrer klaren Stimme. Im Lauf des Konzerts sangen die beiden Chöre noch zweimal gemeinsam: Bei dem Lied „Bleib bei uns, Herr“ und beim Schlusslied mit den Konzertbesuchern.