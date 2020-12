Noch nie fand in der Geschichte des Zweckverbandes Pflegeheim Haus Wartenberg eine Verbandsversammlung außerhalb des Heimareals statt: Die 98. Sitzung seit der Gründung des Verbandes im Zuge der Kreisreform wurde nun wegen der Corona-Auflagen ins Landratsamt nach Villingen verlegt.

Bei der Versammlung wurde das Rechnungsergebnis 2019 mit einem positiven Ergebnis von rund 194.000 Euro bei Gesamtaufwendungen von rund 19 Millionen Euro zur Kenntnis genommen und verabschiedet sowie der Haushaltsplan 2021 ebenfalls verabschiedet.

Hohe Fluktuation beim Personal

Verbandsmitglied Adolf Baumann fiel im Rechenschaftsbericht der große Personalwechsel auf: In Geisingen waren es im vergangenen Jahr von 337 Mitarbeitern 71, in Blumberg von 48 fast die Hälfte, nämlich 22. Dies sei zu hoch, so Baumann. Dabei gehe doch auch viel Wissen verloren.

Angesprochen wurde auch die Erhöhung der Personalkosten, dazu konnten bei der Versammlung aber keine konkreten Gründe genannt werden. Die Berechnungsgrundlagen sollen nun nachgeliefert werden. Was den Personalwechsel betrifft ging Geschäftsführer Boris Schmid davon aus, dass in den Zahlen für Geisingen die Altenpflegeschüler enthalten sein könnten. Der Verbandsvorsitzende und Landrat Sven Hinterseh sagte dazu, im Gesundheitsbereich, sei der Personalwechsel relativ hoch.

Für das nächste Jahr konnten bei den Pflegesatzverhandlungen zusätzliche 12,2 Stellen für den Pflegebereich ausgehandelt werden. Geisingens Bürgermeister und stellvertretender Verbandsvorsitzender Martin Numberger bemerkte, dass durch zahlreiche Pflegesatzerhöhungen das Heim finanziell inzwischen in der „Oberliga“ angekommen sei. Er stellte auch die Frage, ob in den nächsten Jahren weitere Erhöhungen stattfinden.

Durch Investitionen steigen Pflegesätze

Mit jeder Investition, und hier stehen in Geisingen rund 14,6 Millionen für den Ersatzneubau des Hauses Wartenberg an, steigt der Anteil der Investitionskosten. Derzeit liegt man hier beim Zweckverband bei 11,84 Euro, viele Einrichtungen liegen hier bei 20 bis 30 Euro so die Aussage von Heimleiter Manfred Wolf. Die werden aber mit dem Neubau steigen.

Neubau mit 90 Betten Das Pflegeheim in Geisingen gehört zum Zweckverband Pflegeheim Haus Wartenberg, der im Zuge der Kreisreform vor 45 Jahren gegründet wurde. Bis dahin gehörte das Heim dem Landkreis Donaueschingen. Das Pflegeheim hat derzeit 330 Betten in Geisingen sowie weitere 48 Betten in Blumberg. Für einen Neubau mit 90 Betten als Ersatz für das alte Haus Wartenberg laufen derzeit die Planungen und Berechnungen. Außerdem will der Zweckverband in Blumberg ein Betreutes Wohnen mit 24 Wohnungen bauen. Informationen über das Zweckverband Pflegeheim

Haus Wartenberg in Geisingen und die Pflegesätze gibt es im Internet auf der Seite www.pflegeheim-geisingen.de

Der Verband plant für 2021 weitere Projekte wie ein Betreutes Wohnen in Blumberg mit 24 Wohnungen und die Erneuerung des Hauses Wartenberg in Geisingen. Außerdem soll das schon seit einigen Jahren undichte Dach des Verwaltungsgebäudes in Geisingen saniert werden.

Mehr Transparenz bei Corona-Fällen

Blumbergs Bürgermeister Keller appellierte an Direktor Manfred Wolf, mit Corona und den Auswirkungen auf das Heim transparenter umzugehen. Wolf habe, so Keller, auf eine Anfrage nicht reagiert und keine Stellungnahme abgegeben. Wolf entgegnete hierzu, man habe die Lage im Griff und soweit wie möglich alle Maßnahmen ergriffen. Im Frühjahr hatte das Heim nur einen Fall, dann ab Mitte November gleich mehrere. Aktuell seien es 40 Infizierte, von denen aber bereits 31 genesen sind.

Immendingen Wenn der Kontakt zu schwinden droht: Digitale Medien helfen bei der Jugendsozialarbeit Das könnte Sie auch interessieren

„Wir machen es transparenter, wir verheimlichen nichts“, wenn es aber ins Detail gehe, dann halte er sich zurück, erklärte Wolf. Dem hielt Keller entgegen: „Das Schlimmste was man machen kann, ist keine Antwort zu geben“. Dann gehe jeder davon aus, dass man etwas zu verbergen habe. Auch Landrat Hinterseh betonte, dass man offen kommunizieren müsse und werde.