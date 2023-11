Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Dienstag, 31.Oktober, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 1. November, 11 Uhr, zwei Autos, die in der Hauptstraße geparkt waren, beschädigt. Das teilte die Polizei mit.

Die Täter hätten mehrere Reifen zerstochen und die Hintertür eines Autos zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Tuttlingen hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt unter 07461 9410 Hinweise zur Sachbeschädigung entgegen.

Anhaltspunkte für weiteren Beschädigung

Möglicherweise gab es in der Nacht auf Mittwoch noch mehr Beschädigungen an geparkten Autos. In der Geisinger Stadtgeflüster-Gruppe des Netzwerks Facebook wurde ein Bild gepostet, das ein Fahrzeug mit einem Loch in der Frontscheibe zeigt. Das Winterauto sei ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch an der Hauptstraße abgestellt gewesen. Polizeipressesprecher Jörg Kluge war dieser Vorfall am Donnerstagvormittag noch nicht bekannt.

In der Nacht auf den 22. Oktober wird die Geisinger Stadthalle mit Schmierereien verschmutzt. | Bild: Paul Haug

In Geisingen stellt dieser Vorfall die zweite größere Sachbeschädigung binnen weniger Tage. Unbekannte hatten am Wochenende 21./22. Oktober mit grüner und roter Sprühfarbe Schmierereien an der Stadthalle verursacht. Die Täter flüchteten in einem roten Kleinwagen.

Bisher habe die Polizei keine Anhaltspunkte, dass zwischen beiden Straftaten Zusammenhänge bestünden, sagte Jörg Kluge auf Nachfrage. Doch ausgeschlossen sei dies nicht.