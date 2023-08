Ruhig steht das mächtige Gemäuer der Zehntscheune in Geisingen in der Mohrengasse. Auch die Nachbarschaft hat keinerlei Geräuschbeeinträchtigungen. Lediglich die zahlreichen Mauersegler, die ganz oben unter dem Dachvorsprung nisten, sind im Sommer aktiv und nicht zu überhören. Und doch wird derzeit im Inneren fleißig gearbeitet – wenn diese Arbeiten auch keinen Lärm verursachen.

Große Tafeln werden hier derzeit leuchtend weiß gestrichen. Sie werden in knapp zwei Wochen der Hintergrund für Bilder der beiden Künstlerinnen Gundela Hirt und Friede Metzner aus Kirchen-Hausen sein. Der Kulturausschuss der Stadt Geisingen veranstaltet diese Ausstellung, die am Samstag, 26. August, eröffnet wird und danach eine Woche lang täglich in der Zehntscheune besucht werden kann.

Nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf wird nun die Zehntscheune immer mehr zum Veranstaltungsort mit besonderem Flair. Im Oktober 2022 nach einer Aktion, bei der die Zehntscheune entrümpelt und für Veranstaltungen hergerichtet wurde, war mit einem Musikwochenende Start. Dann folgte der Weihnachtsmarkt. An der Fasnet in diesem Jahr diente die Zehntscheune mehrfach als Raum für besondere Empfänge: Der Zunftmeisterempfang beim Jubiläumstreffen anlässlich des 150. Geburtstages der Hansele und auch an der Fasnet selbst ein Empfang für alle derzeitigen und ehemaligen Mitglieder der Hanselegruppe fanden dort statt.

Nun wird die Zehntscheune wieder zum Domizil von Künstlern. Es ist die dritte Ausstellung insgesamt. Bereits 1997 fand eine Fotoausstellung der Interessengemeinschaft Baaremer Baukultur statt. Nachdem die Zehntscheune einer Bestandssicherung unterzogen wurde, stellte Alexandra Fromm aus München Bilder aus. Sie ist die Tochter des Künstlerehepaars Helene-Schuler Fromm und Josef Fromm. Helene Schuler-Fromm stammt aus Geisingen und beide haben künstlerische Spuren in der Stadt hinterlassen: Die Bronzeplastiken beim Pfarrheim oder beim Rathaus, der Ambo in der Kirche und zahlreiche Bilder stammen von ihnen. Dann gab es nach dem Kulturwochenende den ersten Weihnachtsmarkt in der Zehntscheune, dem ein zweiter nun am zweiten Adventswochenende folgen wird.

Historische Gebäude sind neben Urkunden die wichtigsten Zeugen einer Ortsgeschichte, hatte Karl Sumser von der IG Baaremer Baukultur die Zehntscheune vor 20 Jahren bezeichnet. Die Zehntscheune, die von der fürstenbergischen Herrschaft errichtet wurde und als Einlagerungsplatz für den Zehnt (die damalige Steuer der Bevölkerung an die Herrschaft) diente, wurde nach dem Bau aber bald überflüssig und wechselte oft den Besitzer. Sie wurde von Landwirten als Abstellplatz genutzt, nach dem Kauf durch die Stadt ebenso vom Bauhof. Damals wurde der Boden betoniert, eine Stromversorgung gelegt und auch die Elektroinstallation eingebaut.

Der 2019 gegründete Kulturausschuss hat sich auch zur Aufgabe gemacht, sich über mögliche Nutzungen des Gebäudes für kulturelle Veranstaltungen Gedanken zu machen. Und wie Dieter Popp und Heidrun Hog-Heidel, die derzeit die Hintergrundtafeln anstreichen, betonen, haben die beiden Künstlerinnen aus Kirchen-Hausen spontan zugesagt. Für Friede Metzner ist es nicht die erste Ausstellung, im Gegensatz zu Gundela Hirt.