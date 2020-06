von Franz Dreyer

Gestaltungsfragen zum umfassenden Umbau des Feuerwehrhauses standen für den Ortschaftsrat im Mittelpunkt. Die erste Sitzung seit der Corona–Pandemie fand wegen der Abstandsregeln in der Festhalle statt. Entschieden wurde, für die Dacheindeckung dunkelgraue Platten zu verwenden, passend zum angrenzenden Rathaus, und für die Fassade ein etwas abgetöntes Weiß. Bei roten Eingangstoren sollen die Fensterelemente dunkelgrau werden.

Nach dem Zeitplan sollten die Rohbauarbeiten schon weit fortgeschritten sein. Doch beim Aushub der Baugrube kam überraschend ein alter Öltank zum Vorschein. Er war zwar vorschriftsmäßig mit Sand gefüllt, dennoch musste umgebendes Erdreich abgetragen und entsorgt werden. Vorige Woche nahm die Bauirma die Arbeiten auf. Von dem Blechtank wird Norbert Huber zwei Halbschalen herstellen eine kann für die Feuerstelle an der Neuhauhütte, deren Tische und Bänke vom Bauhof saniert wurden, verwendet werden.

Wie Ortsvorsteher Jürgen Keller informierte, wird derzeit die Ausschreibung der Innenausbauarbeiten vorbereitet, damit die Gewerke in einer der nächsten Sitzungen vergeben werden können. Laut Keller wird demnächst eine Verkehrsschau stattfinden wegen der Anordnung eines Spiegels in der Eichhaldenstraße und der Parksituation in der Kreuzstraße.

Sorgen bereitet derzeit der Brunnen vor dem Rathaus. Die Quelle, die ihn speiste, ist versiegt. Es wird nun nach einem neuen Wasservorkommen gesucht. Gelingt dies nicht, müsste eine Zisterne mit Umlaufpumpe geschaffen werden. Die mutwillig beschädigte Bank am Homberg hat Ortschaftsrat Volker Mutzel wieder repariert.

Schon neun Reservierungen für das Neubaugebiet

Beim Neubaugebiet Hanfgärten gibt es für die 21 Bauplätze bisher neun Reservierungen, zwei Drittel der Interessenten kommen von auswärts. Beim Bebauungsplanverfahren werden derzeit die Bedenken der Anlieger sowie Träger öffentlicher Belange bearbeitet. Zudem ist bei der wegkommenden Feldscheune noch eine Fledermausbegehung erforderlich. Für die Ortsverwaltung erfreulich ist, dass mit vier Neubauten derzeit innerörtliche Potenziale genutzt werden. Die „Tour de Leipferdingen“ mit dem Ortschaftsrat und interessierten Bürgern fällt dieses Jahr aus.