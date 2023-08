Derzeit ist der Wohmobilplatz in Geisingen zumindest am Abend voll belegt. Tagsüber herrscht dann ein Kommen und Gehen, und wer nicht rechtzeitig da ist, geht leer aus. Das ist keine ungewöhnliche Situation, sondern bei vielen Wohnmobilisten überall im Land der Fall. Das Geschäft mit Wohnmobilen brummt ja seit einigen Jahren, und immer mehr haben sich ein fahrbares Hotel angeschafft, mit dem man einfach losfahren oder auch auf einem Camping- oder Wohnmobilplatz irgendwo in Deutschland oder Europa für längere Zeit bleiben kann.

Auf den Plätzen stehen meist Camper, die einige Tage bleiben und dann weiterziehen. Es gibt aber auch Besucher, die immer wieder auf einen Platz, der ihnen besonders gut gefällt, zurückkommen. Wenn man durch den Geisinger Wohnmobilplatz läuft, sieht man Kennzeichen aus ganz Deutschland, aus der Schweiz und weiteren Ländern. Die Frage, ob es ihnen in Geisingen gefällt, wurde von allen Gästen, die angetroffen wurden, einhellig bejaht. Viele der Wohnmobilisten haben Fahrräder dabei und nutzen Geisingen als Ausgangspunkt für eine Radtour entlang der Donau oder in der Baar. Andere wollen einfach nur Urlaub und Freizeit genießen.

So Inge und Peter Schmidbauer aus der Nähe von Augsburg. Sie sind nicht das erste Mal mit ihrem Wohnmobil in Geisingen – was aber nicht allein am Platz liegt, sondern auch an ihrer Freundschaft mit dem Ehepaar Sonja und Holger Milkau. Bei diesen haben sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auch ihr Fahrzeug abgestellt, weil auf dem Wohnmobilplatz alles belegt war. Am Donnerstagmorgen zogen sie dann auf den Wohnmobilplatz um, und wollen nun den sonnigen Tag genießen. Sie haben Fahrräder dabei, aber auch die komplette Golfausrüstung. Am Mittwoch waren sie Golf spielen, „nun erholen wir uns vom anstrengenden Golftag“, so Inge und Peter Schmidbauer. Am Sonntag steht dann der nächste Golf- und Wohnmobilplatz in Sigmaringen auf dem Programm, was sie bis dorthin machen ist noch offen. „Wenn es uns gefällt, bleiben wir, sonst fahren wir weiter, irgendwo hin. Mit dem Wohnmobil ist man ja flexibel und frei“, so die Schmidbauers.

Allerdings muss man schon frühzeitig auf einem Platz sein um noch einen Stellplatz zu bekommen. Reserviert wird – im Gegensatz zu Campingplätzen – auf den wenigsten Wohnmobilplätzen. Dafür sind diese günstiger, haben aber auch keine sanitären Einrichtungen. Aber die meisten Wohnmobile verfügen ja über Dusche und WC, und bei den meisten Plätzen ist – wie auch in Geisingen – eine Entsorgungsstation dabei. Hier kann das Schmutzwasser entsorgt und die Frischwassertanks wieder aufgefüllt werden. Da die Schmidbauers schon öfters da waren, kennen sie auch den einen oder andern Camper, der dort ebenfalls übernachtet. Die steigende Nachfrage bestätigt auch Platzwart Erich Bertsche. Er sagt, die Zahl der Tage, an denen der Platz rappelvoll war, habe sich im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt. Im Juni konnte mit etwas über 1000 Übernachtungen sogar die höchste je registrierte Zahl vermeldet werden. Beschwerden, weil der Platz voll ist, gebe es nicht, so Bertsche, lediglich Anfragen hinsichtlich Reservierungen. Diese würden dann aber abschlägig beschieden, das werde auch akzeptiert.